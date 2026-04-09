Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, von Apollo verwaltete Fonds ("Apollo") und Brookfield gaben heute bekannt, dass sie die zuvor angekündigte Übernahme der Air Lease Corporation ("Air Lease") abgeschlossen und das Unternehmen in Sumisho Air Lease Corporation ("Sumisho Air Lease") umbenannt haben.

Diese transformative Transaktion verbessert die Finanzlage des Unternehmens durch die langfristige Unterstützung und das Luftfahrt-Know-how der Co-Investoren Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo und Brookfield.

Die starke Grundlage von Sumisho Air Lease als etablierter Flugzeugvermieter, unterstützt durch die branchenführenden Kompetenzen von SMBC Aviation Capital als Servicer, schafft eine Plattform mit der Größe und Finanzkraft, die erforderlich ist, um den sich schnell ändernden und zunehmend komplexen Anforderungen der Fluglinienkunden gerecht zu werden. Sumisho Air Lease wird zudem von der umfassenden Expertise und dem langjährigen Engagement profitieren, das sowohl Sumitomo Corporation als auch SMBC Aviation Capital in den globalen Flugzeugleasingsektor einbringen.

Im Rahmen der Gesamtransaktion wurde das Auftragsbuch von Air Lease nun an SMBC Aviation Capital übertragen, wodurch sich das Auftragsbuch von SMBC Aviation Capital bei Airbus und Boeing auf ca. 420 Flugzeuge erhöht.

SMBC Aviation Capital wird als Servicer für den Großteil des Flugzeugportfolios von Sumisho Air Lease fungieren, wodurch sich die Zahl der von SMBC Aviation Capital gehaltenen, betreuten und zugesagten Flugzeuge auf über 1700 bei mehr als 170 Fluglinienkunden erhöht.

Sumisho Air Lease wird durch den Zugang zu einer groß angelegten Luftfahrtplattform von einer größeren Reichweite profitieren und ist gut positioniert, um seine langfristige strategische Ausrichtung zu verwirklichen und gleichzeitig weiterhin eine führende Rolle in der globalen Luftfahrtleasingbranche einzunehmen.

Takao Kusaka, Group CEO der Transportation Construction Systems Group der Sumitomo Corporation, sagte:

"Wir freuen uns sehr, den Abschluss der Übernahme der Air Lease Corporation gemeinsam mit unseren Co-Investoren SMBC Aviation Capital, Apollo und Brookfield bekannt zu geben. Das Erreichen dieses wichtigen Meilensteins ist ein Beweis für die starke Übereinstimmung innerhalb der Investorengruppe und unsere gemeinsame langfristige Vision für das Geschäft.

Als zentraler Akteur im Ökosystem der Luftfahrtindustrie passt Sumisho Air Lease hervorragend zu unserer strategischen Ausrichtung und stärkt das Engagement der Sumitomo Corporation Group im Bereich der kommerziellen Luftfahrt. Diese Transaktion verbessert die Größe, Qualität und Widerstandsfähigkeit unserer Luftfahrtplattform weiter.

Mit Blick auf die Zukunft sind wir zuversichtlich, dass die enge Zusammenarbeit zwischen Sumisho Air Lease und der Sumitomo Corporation Group bedeutende Synergien freisetzen und das nachhaltige Wachstum unseres Luftfahrtportfolios unterstützen wird."

Peter Barrett, Chief Executive Officer von SMBC Aviation Capital, sagte:

"Diese Transaktion schafft eine der wettbewerbsfähigsten, kapitalstärksten und kundenorientiertesten Leasingplattformen auf dem globalen Flugzeugleasingmarkt. Mit der modernen, hochwertigen Flotte von Sumisho Air Lease, unterstützt durch die branchenführenden Kompetenzen von SMBC Aviation Capital, sind wir ideal positioniert, um die Branche mit innovativen Lösungen für unsere Airline-Partner und nachhaltigen Renditen für Investoren zu transformieren.

In einem von Angebotsengpässen geprägten Umfeld werden uns die erweiterte Größe, die Finanzkraft und die fundierten Marktkenntnisse von SMBC Aviation Capital in die Lage versetzen, die Flugzeuge mit modernster Technologie und die Flexibilität bereitzustellen, die unsere Kunden benötigen, um ihre Wachstumsziele zu erreichen. Gestützt auf das langfristige Engagement und die Ressourcen unserer Aktionäre, einschließlich unseres Co-Investors Sumitomo Corporation, freuen wir uns darauf, neue Chancen zu erschließen und Innovationen voranzutreiben."

Jamshid Ehsani, Partner bei Apollo, sagte:

"Der Abschluss dieser Transaktion schafft eine hochwertige Luftfahrtplattform mit starker Branchenunterstützung durch unsere Partner, die Sumitomo Corporation und SMBC Aviation Capital. Die gefragte Flotte der neuen Generation von Sumisho Air Lease, unterstützt durch das flexible, langfristige Kapital von Apollo, versetzt das Unternehmen in die Lage, innovative Lösungen anzubieten, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Fluggesellschaften gerecht zu werden. Diese Transaktion unterstreicht zudem die langjährige Erfolgsbilanz von Apollo in der Luftfahrt, angeführt von unseren Branchenexperten bei Perseus Aviation, sowie unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte und kreative Kapitalösungen bereitzustellen, um führende Unternehmen in wesentlichen Sektoren der Weltwirtschaft zu unterstützen."

Ryan Schwartz, Managing Director bei Brookfield, sagte:

"Der Abschluss dieser Transaktion spiegelt Brookfields Fähigkeit wider, umfangreiches, flexibles Kapital einzusetzen, um strategische Partner in komplexen Märkten zu unterstützen. Durch die Kombination unserer Kreditkompetenz mit der umfassenden Luftfahrterfahrung von Castlelake haben wir eine maßgeschneiderte Lösung für Sumitomo Corporation und SMBC Aviation Capital entwickelt, die ihre strategischen Ziele vorantreibt und das Unternehmen für langfristigen Erfolg positioniert."

Noriyuki Hiruta, CEO von Sumisho Air Lease, sagte:

"Der heutige Tag markiert den Beginn eines spannenden neuen Kapitels für Sumisho Air Lease. Als etablierter Flugzeugvermieter mit einer modernen, treibstoffeffizienten Flotte und einem starken Investment-Grade-Profil sind wir ideal aufgestellt, um den sich wandelnden Bedürfnissen von Fluggesellschaften und Investoren in einem sich rasch verändernden Markt gerecht zu werden. Mit der Unterstützung von Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo und Brookfield verfügen wir über die Größe, die Finanzkraft und die Branchenexpertise, um langfristigen Wert zu schaffen und gleichzeitig vertrauensvolle Partnerschaften mit unseren Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen."

Die Transaktion wurde ursprünglich im September 2025 angekündigt, wobei Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo und Brookfield vereinbarten, Air Lease zu einer Gesamtbewertung von rund 7,4 Milliarden US-Dollar zu erwerben, bzw. rund 28,2 Milliarden US-Dollar einschließlich der zu übernehmenden oder zu refinanzierenden Verbindlichkeiten abzüglich Barmitteln.

Hinweise für Redakteure

Über die Sumitomo Corporation

Sumitomo Corporation (TYO: 8053) ist ein integriertes Handels- und Unternehmensbeteiligungsunternehmen mit einem starken globalen Netzwerk aus 127 Niederlassungen in 64 Ländern und Regionen. Die Sumitomo Corporation Group umfasst auf konsolidierter Basis rund 500 Unternehmen und 80.000 Mitarbeiter. Die Geschäftsaktivitäten der Gruppe verteilen sich auf die folgenden neun Geschäftsbereiche: Stahl, Automobil, Transport- und Bausysteme, Diverse Stadtentwicklung, Medien und Digital, Lifestyle-Geschäft, Mineralressourcen, Chemielösungen und Energiewendegeschäft. Die Sumitomo Corporation hat sich zum Ziel gesetzt, unter dem Leitbild "Enriching lives and the world" und auf der Grundlage der seit über 400 Jahren weitergegebenen Unternehmensphilosophie von Sumitomo einen größeren Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen. Sumitomo Corporation

Über SMBC Aviation Capital

SMBC Aviation Capital ist gemessen an der Anzahl der Flugzeuge ein weltweit führender Flugzeugvermieter und profitiert von der starken Unterstützung seiner Aktionäre, der Sumitomo Mitsui Financial Group und der Sumitomo Corporation. SMBC Aviation Capital verfügt über einen hochwertigen globalen Kundenstamm aus Fluggesellschaften mit einem Portfolio, das zu 87 aus Schmalrumpfflugzeugen und zu 73 aus Flugzeugen mit neuer Technologie besteht (nach Nettobuchwert). SMBC Aviation Capital verfügt über eine starke Kapitalausstattung und hält ein A-Rating von S&P sowie ein BBB+-Rating von Fitch, was die langfristige Stärke seines Geschäfts widerspiegelt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.smbc.aero/

Über Apollo

Apollo ist ein wachstumsstarker, globaler Verwalter alternativer Vermögenswerte. In unserem Vermögensverwaltungsgeschäft sind wir bestrebt, unseren Kunden Überrenditen auf jedem Punkt des Risiko-Rendite-Spektrums zu bieten, von Investment-Grade-Anleihen bis hin zu Private Equity. Seit mehr als drei Jahrzehnten dient unsere Anlageexpertise auf unserer vollständig integrierten Plattform den finanziellen Renditebedürfnissen unserer Kunden und bietet Unternehmen innovative Kapitalösungen für Wachstum. Über Athene, unser Geschäftsfeld für Altersvorsorge, sind wir darauf spezialisiert, Kunden bei der Erlangung finanzieller Sicherheit zu unterstützen, indem wir eine Reihe von Altersvorsorgeprodukten anbieten und als Lösungsanbieter für Institutionen fungieren. Unser geduldiger, kreativer und sachkundiger Investitionsansatz bringt unsere Kunden, die Unternehmen, in die wir investieren, unsere Mitarbeiter und die Gemeinschaften, auf die wir Einfluss nehmen, in Einklang, um Chancen zu erweitern und positive Ergebnisse zu erzielen. Zum 31. Dezember 2025 verwaltete Apollo ein Vermögen von rund 938 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.apollo.com.

Über Brookfield

Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE: BAM, TSX: BAM) ist ein weltweit führender Verwalter alternativer Vermögenswerte mit Hauptsitz in New York und einem verwalteten Vermögen von über 1 Billion US-Dollar in den Bereichen Infrastruktur, Energie, Private Equity, Immobilien und Kredite. Wir investieren das Kapital unserer Kunden langfristig mit Schwerpunkt auf Sachwerten und Unternehmen im Bereich der Grundversorgungsleistungen, die das Rückgrat der Weltwirtschaft bilden. Wir bieten Anlegern weltweit eine Reihe alternativer Anlageprodukte an darunter öffentliche und private Pensionskassen, Stiftungen, Staatsfonds, Finanzinstitute, Versicherungsgesellschaften und private vermögende Anleger. Wir stützen uns auf Brookfields Tradition als Eigentümer und Betreiber, um wertorientiert zu investieren und für unsere Kunden über Konjunkturzyklen hinweg starke Renditen zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.bam.brookfield.com

Über Sumisho Air Lease

Die Sumisho Air Lease Corporation (Sumisho) ist ein weltweit führendes Flugzeugleasingunternehmen, das nach der Übernahme der Air Lease Corporation durch die Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, von Apollo verwaltete Fonds und Brookfield im April 2026 gegründet wurde. Mit einem Vermögen von über 29 Milliarden US-Dollar, 490 eigenen Flugzeugen (Stand: 31. Dezember 2025) und einem marktführenden Managementteam verfügt das Unternehmen über ein Investment-Grade-Rating und engagierte langfristige Investoren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.sumisho.aero

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Richard Webster-Smith +44 7796 708551

Rory King +44 7917 086227

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Joanna Rose, Global Head of Corporate Communications +1 (212) 822-0491 Communications@apollo.com

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Rachel Wood, Vice President, Communications +1 (212) 618-3490 Rachel.wood@brookfield.com