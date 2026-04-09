Der DAX hat am Mittwoch nach Bekanntwerden der Einigung auf eine Waffenruhe im Iran eine kräftige Erholungsrally hingelegt. Gut fünf Prozent ging es nach oben auf 24.080,63 Punkte. Zum Start in den Donnerstag dürfte der deutsche Leitindex allerdings wieder etwas tiefer notieren. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,8 Prozent im Minus auf 23.880 Punkte.Trotz Waffenruhe bleibt die Entwicklung im Nahen Osten klar bestimmendes Thema. Nach schweren israelischen Luftschlägen im Libanon droht der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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