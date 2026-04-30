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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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30.04.26 | 15:10
319,60 Euro
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AIXTRON SE
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AIXTRON SE46,470+3,98 %
ALPHABET INC CL A319,60+6,68 %
AMAZON.COM INC232,35+3,31 %
APPLE INC232,10+0,30 %
BASF SE54,18+0,24 %
BRENNTAG SE61,66+3,25 %
DEUTSCHE POST AG49,270+5,14 %
GEA GROUP AG57,95-2,11 %
HOCHTIEF AG451,60+0,53 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG56,60+1,62 %
META PLATFORMS INC525,30-8,23 %
MICROSOFT CORPORATION358,25-1,42 %
MTU AERO ENGINES AG293,70+3,63 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG509,20-3,30 %
PVA TEPLA AG36,860+4,78 %
QUALCOMM INC147,18+10,08 %
RATIONAL AG624,50-2,35 %
RTL GROUP SA32,050-15,44 %
SILTRONIC AG78,85+5,13 %
SUSS MICROTEC SE76,50+9,83 %
VOLKSWAGEN AG VZ86,76+1,50 %
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