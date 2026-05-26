Der DAX hat sich zum Feiertagshandel am Montag stark präsentiert. Er ging am Ende mit einem Plus von gut zwei Prozent bei 25.389,10 Zählern aus dem Handel. Damit näherte er sich dem im Januar bei 25.508 Punkten markierten Rekordhoch weiter an. In den Dienstag dürfte er wieder einige Punkte tiefer starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent im Minus bei 25.315 Zählern.Im Blickfeld bleiben die Entwicklungen im Nahen Osten. Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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