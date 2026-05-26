Am 12. Juni will Elon Musk Geschichte schreiben. Mit SpaceX steht der größte Börsengang aller Zeiten bevor. Andere Weltraum-Aktien profitieren bereits vom Hype um die Falcon-Raketen und Dragon-Raumschiffe aus Kalifornien. OHB ist auch deshalb derzeit der Top-Performer auf dem deutschen Kurszettel. Der Krieg, teure Energie und Rohstoffe im Zentrum der Geopolitik machen Strategic Resources wiederum interessant. Die Kanadier stehen vor dem nächsten wichtigen Schritt. Und nicht zuletzt lohnt sich ein Blick auf die Aktie von Infineon. Der deutsche Chipkönig hat in diesen Wochen etwas fast Historisches geschafft! Und auch operativ läuft es dank KI blendend!Den vollständigen Artikel lesen ...
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