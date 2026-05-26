Vor knapp zehn Jahren hat der DAX-Konzern die milliardenschwere Übernahme von Monsanto angekündigt und sich damit auch die PCB- und Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten ins Haus geholt. Der umstrittene Unkrautvernichter sorgt indes erneut für Probleme und bremst die Bayer-Aktie in einem freundlichen Gesamtmarkt aus.Wie unter anderem das Handelsblatt berichtet, hätten brasilianische Anwälte eine Klage gegen die Gesundheitsbehörde Anvisa und die Regierung in Rio de Janeiro eingereicht, um ein vollständiges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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