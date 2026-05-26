Unterföhring (ots) -- Ab 6. Juni meldet sich Sky Sport News täglich ab 9:00 Uhr bis 1:00 Uhr live, u.a. mit den regelmäßigen Formaten "Guten Morgen Fans", "Matchday", "Road to New York" und WM-Updates und allen DFB-Pressekonferenzen live- Florian Plettenberg, Patrick Berger und Kerry Hau berichten täglich live aus dem Basecamp des DFB und den Spielorten- Top-Szenen eines ausgewählten Topspiels des Tages in Kooperation mit Magenta TV, inklusiver aller Deutschland-Spiele- Durchgehende Berichterstattung auch auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf den Social-Media-Channels von Sky Sport, inkl. der wöchentlichen Kolumne von Lothar Matthäus- Der tägliche WM-Vodcast "Wake up, World Cup!" ab 5. Juni jeden Morgen neu, auch auf Sky Sport News- Noch mehr Programm rund um den DFB auf DFB.TV bei Sky- Die Sky Original Doku "Ein Sommer in Italien - Die WM 1990" und weitere exklusive Fußball-Dokus auf Sky und WOWUnterföhring, 26. Mai 2026 - Das sportliche Großereignis des Jahres steht vor der Tür: In zweieinhalb Wochen beginnt die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und Sky Sport ist ganz nah dran. Bereits jetzt berichtet Sky Sport News täglich von der Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach. Auch beim anschließenden Trainingslager in Chicago, in dessen Rahmen die DFB-Auswahl am 6. Juni ihr letztes Testspiel bestreitet, ist Sky Sport vor Ort.Längere Sendezeiten, Top-Szenen eines ausgewählten Topspiels des Tages, die DFB-Presskonferenzen live, prominente Gäste und die Sky Reporter vor OrtAb Samstag, 6. Juni schalten Sky Sport News und die digitalen Plattformen von Sky Sport dann endgültig in den Turniermodus. Ab dann weitet der Sportnachrichtensender sein Live-Programm aus und geht jeden Tag ab 9:00 Uhr mit "Guten Morgen Fans" live auf Sendung. Das Format wird sich wie gewohnt aus dem Live-Studio von Sky Sport melden, um auf den bevorstehenden Turniertag einzustimmen und auf den vorangegangenen zurückzublicken. Ab dem Turnierstart am 11. Juni folgt "Matchday" um 12:00 Uhr und ab 14:00 ein halbstündiges WM-Update. Ein weiterer fester täglicher Programmpunkt ist die Sendung "Road to New York", die sich täglich um 17:00 Uhr meldet. Ab 18:00 Uhr übernimmt "Guten Abend Fans", bevor der WM-Tag auf Sky Sport News in der Regel um 1:00 Uhr endet.Darüber hinaus überträgt Sky Sport News alle DFB-Pressekonferenzen live.Als Reporter sind für Sky Sport Florian Plettenberg, Patrick Berger und Kerry Hau vor Ort im Einsatz. Sie sind ganz nah dran an der Mannschaft und berichten täglich aus dem Basecamp des DFB in Winston-Salem sowie den Spielorten des deutschen Teams. Hier erfahren Fans alles Wissenswerte rund um das Turnier und das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Außerdem berichtet Sky Sport News auch von Fan-Events in Deutschland und auf Mallorca.Durch eine Kooperation mit Magenta TV werden im Rahmen der täglichen Nachrichten-Berichterstattung zudem auch Top-Szenen eines ausgewählten Topspiels des Tages direkt nach Abpfiff zu sehen sein, darunter alle Begegnungen der DFB-Auswahl. Darüber hinaus sind regelmäßig die Einschätzungen von prominenten Gästen und Experten Teil der Berichterstattung auf Sky Sport News, u.a. mit Julia Simic, Mirko Slomka, Robin Dutt, Markus Babbel und vielen weiteren."So denken die Fans... Das Fußball-Barometer", "Transfer Update" und "Gesagt. Gemeint!" auch während der WMRegelmäßige Formate im Programm von Sky Sport News melden ich während der WM mit besonderem Fokus auf das Turnier: "Gesagt. Gemeint!", "So denken die Fans... Das Fußball-Barometer", in dem Sky Sport zusammen mit der Sportbusiness & Research Beratung ONE8Y repräsentative Umfrageergebnisse zu aktuellen Spor-Themen präsentiert, und auch das "Transfer Update", das immer dabei ist, wenn sich Spieler bei der FIFA WM 2026 ins Rampenlicht spielen und das Geschehen auf dem Transfermarkt langsam Fahrt aufnimmt.Die wöchentliche Kolumne von Lothar Matthäus und alles rund um die WM auch auf skysport.de und den Social-Media-Channels von Sky SportÜber das volle Programm auf Sky Sport News hinaus wird Sky Sport auch auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf den Social-Media-Channels von Sky Sport durchgehend berichten. Dort steht unter anderem die Kolumne der Sky Experten Lothar Matthäus zur Verfügung, die auch während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wie gewohnt wöchentlich erscheinen wird."Wake up, World Cup!" - der tägliche WM-VodcastAb dem 5. Juni meldet sich für die Dauer des gesamten Turniers auch der tägliche Vodcast "Wake Up, World Cup!", in dem sich die Sky Reporter jeden Morgen News zum Turnier und von der deutschen Mannschaft präsentieren und diskutieren. Neben der digitalen Verbreitung als Vodcast und Podcast wird das Format in der Regel um 8:30 Uhr auch auf Sky Sport News ausgestrahlt.Der neue Fußballsender DFB.TV ab sofort bei SkyMit DFB.TV hat Sky sein Sportangebot um einen 24/7-Fußballsender mit zusätzlichen Live-Spielen sowie Magazinen, Interviews und Hintergrundinformationen rund um den deutschen Fußball erweitert.Rund um die WM gewährt DFB.TV unter anderem Einblicke in Trainingseinheiten sowie den Teamalltag der Nationalmannschaft. Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Fußball-Archiv mit großen Turniermomenten und legendären DFB-Pokalspielen.Die Sky Original Doku "Ein Sommer in Italien - Die WM 1990" und weitere exklusive Fußball-Dokus auf Sky und WOW- Ein Sommer in Italien - Die WM 1990 (Sky Original Dokumentation, D 2026)- Rudi Völler - Es gibt nur einen (Sky Original Dokumentation, D 2025)- Brasilien 2002 - Die wahre Geschichte (Dokumentation, GB 2022)- Italia 90 - Vier Wochen verändern die Welt, (Dokuserie, 3 Teile, GB 2022)- WM 2006 - Italiens großes Comeback, (Dokuserie, 2 Teile, GB 2022)- Jürgen Klopp: Die Ära Liverpool (Dokuserie, 4 Teile, GB 2025)- Daum - Triumphe & Skandale (Sky Original Dokumentation, D 2023)- Mission to Burnley: Vincent Kompanys Traum vom Aufstieg, (Dokuserie, 4 Teile, GB 2023)- Schmeichel (Dokumentation, GB 2025)- Super League - Die große Gier im Fußball (Dokumentation, D 2021)- Nur eine Chance: Der Traum vom Profifußball, (Sky Original Dokuserie, 4 Teile, GB 2022)- Angel City FC - Frauenfußball in prominenter Hand, (Dokuserie, 4 Teile, GB 2022)- Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/25 (Sky Original Dokuserie, 2 Teile, D 2025)- Mythos Borussia - Eine Legende wird 125, (Sky Original Dokuserie, 2 Teile, D 2025)- Berlusconi: Zum Siegen verdammt, (Dokuserie, 4 Teile, USA 2025)- Deadline Day: Transfer-Krimi im Fußball, (Dokuserie, 4 Teile, GB 2023)Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6281576