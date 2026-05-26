Köln (ots) -Mit den ersten Sommerabenden vor der Tür liefert RTL+ im Juni die passenden Streaming Highlights, u.a. mit der neuen, glitzernde RTL+ Mermaiding-RomCom-Serie "Mermaids to Lovers", Gewinner des RTL+ Storytellers-Wettbewerbs.Juni 2026Filme1. Juni: "Parasite"1. Juni: "Die Purpurnen Flüsse1. Juni: "Plötzlich Papa"1. Juni: "Manhattan Queen"1. Juni: "Der Pfau"1. Juni: "Der schlimmste Mensch der Welt"1. Juni: "Die Farbe des Horizonts"1. Juni: "The Ides of March"1. Juni: "Reality - Wahrheit hat ihren Preis"1. Juni: "Klassentreffen 1.0."1. Juni: "Forever my girl"1. Juni: "Ein ganzes halbes Jahr"1. Juni: "Natürlich blond!"1. Juni: "Natürlich blond 2"Serien1. Juni: "Unsere kleine Stadt - Die Coal Valley Saga", Staffel 2, auch bei RTL Passion8. Juni: "Couple Next Door, The - Paare mit Geheimnissen", Staffel 2, auch bei RTL Crime als Deutschlandpremiere11. Juni: "Mermaids to Lovers", 5 Folgen, neues RTL+ Storytellers Projekt25. Juni: "DOC", 2. Teil der 2. Staffel (10 neue Folgen), exklusivSport6. Juni: "LIVE: Oktagon 89"12. Juni: "Die Eintracht und ich", Folgen 6 bis 10, auch bei TOGGO als Deutschlandpremiere20. Juni: "LIVE: Oktagon 90"27. Juni: "UEFA European Women's Under-19 2026: Bosnien-Herzegowina - Deutschland"28. Juni: "UEFA European Under-19 2026: Deutschland - Dänemark"30. Juni: "UEFA European Women's Under-19 2026: Polen - Deutschland"Kids1. Juni: "Avatar - Der Herr der Elemente", Staffel 1-35. Juni: "Camp Sumpfgrund", Staffel 1-2,Podcast11. Juni: "ntv Sport"12. Juni: "Zeigler & Köster - Der Fußball-Podcast von 11FREUNDE"Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten:11. Juni: "Mermaids to Lovers", 5 Folgen, neues RTL+ Storytellers ProjektDie neue, glitzernde RTL+ Mermaiding-RomCom-Serie "Mermaids to Lovers" ist das bereits vierte Gewinner-Projekt, das aus dem RTL+Nachwuchsförderprogramm "Storytellers" hervorgeht. Projekt und Serienkonzept stammen von den Autorinnen Lia Zebra und Larissa Dold, beide von der HFF München. Regie führt Olga Alexandra Müller. Darum geht es in der neuen Young Adult Rom-Com: Das Schwimmbad ihres Vaters ist das Zuhause der 18-jährigen Leistungsschwimmerin Trixie. Doch als genau dieses kurz vor dem Ruin steht, wird es an eine Gruppe von Möchtegern-Mermaids vermietet, die Trixie fortan in ihren Gewässern tolerieren muss. Teil der Gruppe ist der 16-jährige Insta-Star und Publikumsmagnet Finn, der selbst Trixies stählernes Herz höherschlagen lässt. Werden die Athletin und der Meerjungmann zugeben können, dass sie auf einer Wellenlänge schwimmen? Warner Bros. ITVP Deutschland wird die neue Young Adult Rom-Com im Auftrag von RTL+ produzieren. Produzentin ist Nadja Malkewitz. Pressemappe (https://media.rtl.com/pressemappe/Der-Storytellers-Wettbewerb-00001/rubrik_11)25. Juni: "DOC", 2. Teil der 2. Staffel (10 neue Folgen), exklusivStaffel 2 der Serie folgt der Ärztin Dr. Amy Larsen (Molly Parker), die nach einem Unfall ihre Erinnerungen an die letzten Jahre verlor. Das stellt sie beruflich und privat vor zahlreiche Herausforderungen, während sie weiterhin im Krankenhaus praktiziert.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Larissa Maly | Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6281731