Die Fundamentaldaten von Infineon verbessern sich eindeutig, da die Stärke im Bereich Künstliche Intelligenz sich auf die industrielle Erholung und die frühe Stabilisierung im Automobilsektor ausweitet, während der Auftragseingang weiterhin in die richtige Richtung tendiert. Allerdings hat die Aktie dieses verbesserte Umfeld bereits eingepreist: Der breitere Chips-Markt ist überfüllt, die Bewertungen haben sich stark neu bewertet, und weiteres Aufwärtspotenzial hängt nun von anhaltend positiven Revisionen und einer nachhaltigen Multiplikatorerweiterung ab. Da die Aktien deutlich über unserem angepassten Kursziel von 60,00 EUR liegen, sehen wir ein ungünstiges Risiko-Rendite-Profil und stufen die Aktie daher von HALTEN auf VERKAUFEN herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/infineon-technologies-ag
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