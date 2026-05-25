Der DAX hat eine starke Woche hinter sich. Unter dem Strich legte das größte deutsche Börsenbarometer fast 1.000 Punkte zu und schloss +3,92% höher mit 24.888 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Infineon und Merck KGaA, Brenntag rutschte ans DAX-Ende. Sehen wir in der neuen Woche ein neues Rekordhoch? Viermal deutlich im Plus Zum Auftakt der Woche drehte der Markt nach einem schwachen Start wieder deutlich ins Plus - getragen von neuen Friedenshoffnungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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