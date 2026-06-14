Der Wochenschluss oberhalb von 24.600 Punkten bringt den Dax für die kommende Handelswoche in eine starke Ausgangsposition. Und diese ist auch vonnöten, denn in den nächsten Handelstagen könnte es turbulent werden.Neben zahlreichen eminent wichtigen Konjunkturdaten, die unter der Woche veröffentlicht werden, stehen die nächsten Handelstage auch unter dem "Stern" des SpaceX-Börsengangs. Nach dem vielversprechenden Start bleibt nun abzuwarten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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