EQS-News: CENIT AG
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Stuttgart, 09. April 2026 - Die CENIT-Gruppe erzielte im 4. Quartal 2025 dank ihrer laufenden Transformation und einer starken operativen Leistung wertvolle Ergebnisse. Die im Juli 2025 aktualisierte Prognose wurde vollständig erreicht. Für das Geschäftsjahr 2026 strebt das Unternehmen eine deutliche Steigerung des Ergebnisses an (EBITDA +46,6%).
Ergebnisse im Detail
Bereits im Jahr 2025 wirkten sich verschiedene operative Maßnahmen positiv aus: Umstrukturierungsmaßnahmen senkten die strukturelle Kostenbasis im europäischen Kerngeschäft, während die Service- und Softwareumsätze gestärkt wurden. Der Umsatz mit CENIT-eigener Software wuchs um 11,2% auf 21,4 Mio. EUR (Vorjahr: 19,3 Mio. EUR). Bei der Bewertung dieser Zahlen sind einmalige Aufwendungen in Höhe von rund 4,0 Mio. EUR - vor allem aus dem ersten Halbjahr - sowie anfängliche Verluste aus Unternehmensakquisitionen zu berücksichtigen, die das operative Ergebnis (EBITDA) im Jahr 2025 weiterhin belasteten.
Vermögens- und Finanzlage
Die Netto-Bankverbindlichkeiten konnten durch die Rückführung von Bankdarlehen um 28,0% auf 17,1 Mio.EUR reduziert werden (Vorjahr: 23,8 Mio.EUR). Zum Ende des Geschäftsjahres 2025 betrug das Eigenkapital 42.692 TEUR (2024: 47.437 TEUR), was einer Eigenkapitalquote von 30,0% (2024: 30,3%) entspricht.
Dividende
Ausblick
Der Fokus liegt auf der Verbesserung der operativen Wettbewerbsfähigkeit, Effizienzmaßnahmen sowie der weiteren Steigerung der operativen Exzellenz. Dazu zählt auch der verstärkte Einsatz künstlicher Intelligenz in Prozessen und Produkten von CENIT sowie interne Effizienzsteigerungen.
Auf Grundlage der gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Einschätzungen prognostiziert das Management einen Konzernumsatz von mindestens 210,0 Mio.EUR. Bei der Prognose fokussiert sich das Management aufgrund der Nähe zur operativen Leistungsfähigkeit auf das EBITDA. Für 2026 wird ein EBITDA von mindestens 18,0 Mio.EUR (+46,6%) erwartet, was einer EBITDA-Marge von 8,57% entspricht Mögliche Akquisitionseffekte sind in der Prognose nicht berücksichtigt.
Der vollständige Geschäftsbericht 2025 ist in seiner deutschen und englischen Fassung auf der Homepage der CENIT verfügbar: www.cenit.com/geschaeftsbericht.
Über CENIT:
Zusätzliche Erläuterungen:
09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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