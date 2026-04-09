Zürich - In einer dritten Jurysitzung unter der Leitung von Lothar Thiele, der in diesem Jahr letztmals als Juryvorsitzender amtierte, hat die Jury des ZKB Pionierpreis Technopark aus 13 nominierten Startups fünf Finalisten bestimmt. Die ausgewählten Jungunternehmen zählen zu den vielversprechendsten Deep-Tech-Startups der Schweiz und präsentieren sich am 12. Mai 2026 im Technopark Zürich vor rund 350 Gästen im Wettbewerb um den mit CHF 100'000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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