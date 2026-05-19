Zürich - Neuer Trend auf dem Wohnungsmarkt: Immer häufiger müssen Mieten in den Inseraten gesenkt werden, damit die Wohnungen vermietet werden können. Die Autoren einer Studie deuten dies als leichtes Entspannungssignal. Besonders ausgeprägt sei das Phänomen im Kanton Zürich, schreibt die Zürcher Kantonalbank (ZKB) in der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung. Bei fast jedem zwanzigsten Immobilieninserat sei dies inzwischen der Fall. Zwischenzeitlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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