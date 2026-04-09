Die Stimmung an den Weltbörsen hat sich nun wieder aufgehellt. Auch die Aktienkurse einiger US-Technologieriesen zogen wieder an. Dementsprechend konnte auch der Magnificent 7 Index nach einigen schwierigen Handelswochen wieder etwas Boden gut machen. Besonders robust präsentieren sich aktuell Alphabet und Amazon. So verteuerten sich die Anteilscheine von Alphabet ausgehend vom Jahrestief um rund zehn Prozent. Indes ließ Googles neues Kompressionsverfahren TurboQuant, das den Speicherbedarf von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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