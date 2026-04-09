Am Mittwoch war die Erleichterung über die Waffenruhe im Iran-Konflikt deutlich zu spüren. Hohe Kursanstiege waren die Regel. Hiervon profitierte auch Technotrans, ein Anlagenbauer von Kühlsystemen. Die Technotrans-Aktie verliert am Donnerstag aktuell leicht und steht bei 28,30 €. Lohnt sich hier ein Einstieg? Waffenruhe im Iran-Konflikt beflügelte Die Chancen für eine vorübergehende Waffenruhe standen 50:50. Das US-Ultimatum an den Iran lief am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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