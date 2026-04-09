Mitteilung der der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares unterzeichnet Vereinbarungen zum Erwerb von zwei Zulieferunternehmen von Magna, um die Amaneos und HiLo Group zu stärken- Strategische Expansion der Amaneos und HiLo Group stärkt das mittelfristige Exit-Potenzial beider Unternehmen - Umsatz von ca. USD 320 Mio. im Jahr 2025 - Transformatives Add-on für die Light Mobility Solutions GmbH (LMS) und die HiLo Group, das die integrierten Kompetenzen in den Bereichen Exterieur, Beleuchtung und Dachsysteme stärkt - Erhebliche operative und kommerzielle Synergien - Transaktionen im Rahmen des strategischen internationalen Wachstums, gestützt durch laufende Kapitalerhöhung - Abschluss voraussichtlich im 2. Quartal 2026
Die Mutares SE & Co. KGaA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH