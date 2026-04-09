Mitteilung der der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares unterzeichnet Vereinbarungen zum Erwerb von zwei Zulieferunternehmen von Magna, um die Amaneos und HiLo Group zu stärken

- Strategische Expansion der Amaneos und HiLo Group stärkt das mittelfristige Exit-Potenzial beider Unternehmen

- Umsatz von ca. USD 320 Mio. im Jahr 2025

- Transformatives Add-on für die Light Mobility Solutions GmbH (LMS) und die HiLo Group, das die integrierten Kompetenzen in den Bereichen Exterieur, Beleuchtung und Dachsysteme stärkt

- Erhebliche operative und kommerzielle Synergien

- Transaktionen im Rahmen des strategischen internationalen Wachstums, gestützt durch laufende Kapitalerhöhung

- Abschluss voraussichtlich im 2. Quartal 2026

Die Mutares SE & Co. KGaA ...

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