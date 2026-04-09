© Foto: Michael Matthey - dpaGoldman Sachs stuft die Rheinmetall-Aktie aufgrund des Wachstums im Verteidigungsbereich weiterhin mit Kaufen ein. Das Kursziel ist der Hammer!Trotz Waffenstillstands mit dem Iran: Können Rüstungstitel noch überzeugen? Goldman Sachs jedenfalls denkt längerfristig. In einer aktuellen Studie untersucht die Bank, inwieweit Rheinmetall von den europäischen Rüstungsmilliarden profitieren könnte. Die Investmentbank identifizierte die Geschäftsbereiche Fahrzeugsysteme, Waffen und Munition als Kern des Geschäfts des Rüstungsgherstellers. Diese Geschäftsbereiche hätten Jahr 2024 mehr als 80 Prozent des EBIT des Unternehmens ausgemacht. Und Goldman bemerkt an dieser Stelle, dass beide Segmente die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE