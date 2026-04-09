EQS-News: NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. / Schlagwort(e): Expansion

NX Germany eröffnet Niederlassung in Dresden, um die Unterstützung für die Halbleiterindustrie und andere Wachstumsbranchen zu verstärken



09.04.2026 / 10:20 CET/CEST

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TOKIO, 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Deutschland) GmbH & Co. KG (im Folgenden "NX Germany"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., hat am Mittwoch, den 1. April, eine neue Niederlassung in Dresden eröffnet, um seine Infrastruktur für Logistikdienstleistungen - mit Schwerpunkt Luft- und Seefracht - für Kunden aus der Halbleiterindustrie sowie aus den Bereichen Hightech, Maschinenbau, Automobil, Handel, Einzelhandel und anderen Sektoren zu stärken. Logo: https://drive.google.com/file/d/1dqm0cxpYamnvMUra1AGXMuGlX932Z353/view?usp=drive_link Bild: Mitglieder der Niederlassung Dresden und des Vertriebsteams

https://drive.google.com/file/d/1-IMO0-ecH4-z6CPA58ROpDHMRyalOXeE/view?usp=drive_link Der Freistaat Sachsen, in dem Dresden liegt, ist als eines der führenden Zentren der Halbleiterindustrie und anderer Spitzentechnologien in Europa bekannt und hat zahlreiche globale Unternehmen aus diesen Bereichen angezogen. Da in den letzten Jahren zunehmend in Bereiche mit hoher Wertschöpfung investiert wurde, dürfte die Logistiknachfrage noch weiter steigen. Angesichts dieses Geschäftsumfelds hat NX Germany die Region als strategisches Drehkreuz mit hohem Wachstumspotenzial eingestuft und die Niederlassung Dresden gegründet, um schnelle und detaillierte Vorschläge und Unterstützung von einem Standort in Kundennähe zu bieten. Die Dresdner Niederlassung wird vor allem Luft- und Seefracht abwickeln und den globalen Transportbedarf nicht nur innerhalb Europas, sondern auch in Asien, Nordamerika, dem Nahen Osten und Indien decken. Durch die Kombination von lokalem Vertrieb und Kundensupport mit dem globalen Netzwerk der NX Group werden insbesondere für Branchen wie die Halbleiterindustrie, die eine qualitativ hochwertige Kontrolle erfordern, hochwertige Logistikdienstleistungen angeboten. Die NX Group wird auch in Zukunft die vielfältigen Bedürfnisse ihrer Kunden in aller Welt erfüllen und durch ihre Logistik einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Profil der Niederlassung Dresden

- Name: Niederlassung Dresden, Nippon Express (Deutschland) GmbH & Co. KG

- Anschrift: Hermann-Reichelt-Strasse 3, 01109 Dresden, Deutschland Informationen zur NX Group: https://drive.google.com/file/d/1mbvBL6C8THZNrR5LREgGeafNkEdaAmV-/view?usp=drive_link Offizielle Website der NX Group: https://www.nipponexpress.com/

Offizielles LinkedIn-Konto der NX Group: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/ View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nx-germany-eroffnet-niederlassung-in-dresden-um-die-unterstutzung-fur-die-halbleiterindustrie-und-andere-wachstumsbranchen-zu-verstarken-302738026.html



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