Die Mayr-Melnhof Karton AG hat ihren Jahresbericht veröffentlicht, der die vorläufigen Zahlen bestätigt und ein herausforderndes Jahr zeigt, das von schwacher europäischer Nachfrage und rückläufigen Umsätzen geprägt ist. Trotz des Drucks auf die Umsätze stieg das bereinigte EBIT um 15 % (bereinigt um den Verkauf von Tann), was auf Kosteneinsparungen und das Programm "Fit-for-Future" zurückzuführen ist. Ausblickend wird erwartet, dass die schwierigen Marktbedingungen und die strukturelle Überkapazität in Europa in 2026 anhalten werden, was einen fortgesetzten Fokus auf Effizienz erforderlich macht. Das Einsparziel des Effizienzprogramms wurde um 100 Mio. EUR auf 250 Mio. EUR bis zum Geschäftsjahr 2027 angehoben. Nach dem Verkauf von Tann verbesserte sich die Verschuldung, was eine großzügigere Dividendenpolitik ermöglicht (Ausschüttung von 40-60 %; 2,00 EUR für 2025 vorgeschlagen). Die Aktien werden mit einem Abschlag von 20-25 % im Vergleich zu den Multiplikatoren der Wettbewerber gehandelt, im Gegensatz zu historischen Prämien. Vor diesem Hintergrund erscheint das Risiko-Rendite-Verhältnis attraktiv, selbst wenn die Märkte schwierig bleiben. KAUFEN, Kursziel 105,00 EUR. Für weitere Einblicke registrieren Sie sich gerne für den Online-Roundtable mit dem Leiter der Investor Relations, Stephan Sweerts-Sporck, am 23. April auf unserer Austrian Select-Konferenz: https://research-hub.de/conference/austrian-select Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mayr-melnhof-karton-ag





© 2026 mwb research