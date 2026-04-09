Bussnang - Die Gornergrat Bahn hat vier zusätzliche Zahnrad-Triebzüge beim Ostschweizer Zugbauer Stadler Rail bestellt. Die neuen Fahrzeuge vom Typ Polaris sollen auf der Strecke zwischen Zermatt und dem Gornergrat eingesetzt werden, wie Stadler am Donnerstag mitteilte. Die Züge seien speziell für die hochalpine Umgebung und die spezielle Strecke auf bis über 3000 Metern über Meer zugeschnitten. Die Auslieferung der neuen Fahrzeuge ist für den Herbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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