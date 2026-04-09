HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Porsche SE nach den Ende März vorgelegten Jahreszahlen von 36 auf 34 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Angesichts der breiten Prognosespannen für 2026, des unsicheren Zollumfelds und der weiterhin verhaltenen Profitabilität der beiden Kernbeteiligungen VW und Porsche AG sieht Analyst Fabio Hölscher nur begrenzte Kurskatalysatoren für die VW-Dachgesellschaft. Zum Jahresbericht schrieb er am Donnerstag, dass er den Erwartungen weitgehend entsprochen habe./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAH0038
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