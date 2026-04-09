Wasserstoff Comeback | Crowdstike: Anthropic hilft, MTU: Drohnen-Motoren & ITMBegrüßung
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|Pentagon's ouster of Anthropic opens doors for small AI rivals
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|Anthropic staff sell some shares but also hold on in tender offer: report
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|Wasserstoff Comeback | Crowdstike: Anthropic hilft, MTU: Drohnen-Motoren & ITMBegrüßung
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|Herbert Ventures: Neuer Startup-Fonds mit 32 Mio. Euro holt "Claude" als ersten Mitarbeiter
|11:26
|Claude Managed Agents: Anthropic bietet KI-Agenten jetzt als verwalteten Cloud-Dienst an
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|12:30
|Neues Geschäftsfeld: MTU will Drohnenantriebe bauen
|Der Triebwerksbauer MTU Aero Engines will in den kräftig wachsenden Milliardenmarkt der Drohnenantriebe einsteigen und übernimmt dazu das Kölner Unternehmen Aerodesignworks, das Turbojetantriebe entwickelt...
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|11:54
|Wasserstoff Comeback | Crowdstike: Anthropic hilft, MTU: Drohnen-Motoren & ITMBegrüßung
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|10:09
|MTU Aero Engines AG: Drohnen-Deal schafft neues Wachstumspotenzial im Verteidigungsbereich; Kursziel erhöht, KAUFEN.
|MTU hat den Schritt vollzogen, auf den wir gewartet hatten, und steigt über die Übernahme von AeroDesignWorks (ADW) in die Antriebstechnologie für UAVs und Marschflugkörper ein. Das Zielunternehmen...
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|09:26
|MTU Aero Engines AG - Stabilität als Fundament
|09:21
|DAX-Check LIVE: Daimler Truck, MTU Aero Engines, Salzgitter, Siemens, TKMS, TUI im Fokus
|Die ersehnte Waffenruhe am Persischen Golf hat den deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte kräftig angetrieben. Der DAX reagierte mit einem Kurssprung von 5,06 Prozent und verzeichnete damit den stärksten...
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