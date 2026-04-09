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XTB
09.04.2026 13:12 Uhr
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Intel Aktie explodiert: Terafab-Deal mit Elon Musk als Turnaround-Signal - Jetzt einsteigen?

Am 7. April 2026 hat Intel einen Deal verkündet, der die Chip-Welt aufhorchen lässt. Das Unternehmen wird primärer Foundry-Partner von Terafab, dem gemeinsamen KI-Chip-Megaprojekt von SpaceX, Tesla und xAI. Für Intel-Chef Lip-Bu Tan ist es der bisher wichtigste Kunde seit der strategischen Neuausrichtung zum Auftragsfertiger. Die Intel Aktie reagierte mit einem Kurssprung von rund 10 Prozent.

Intel Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Intel Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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