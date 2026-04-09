Auch die Rheinmetall-Aktie profitierte von der gestrigen Erholung. Doch einmal mehr zeigte sich, dass das Aufwärtspotenzial begrenzt zu sein scheint. So scheiterte die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns abermals an einem wichtigen Widerstandsbereich. Gewinnmitnahmen dominieren aktuell das Handelsgeschehen. Ist das der Beginn eines neuen Abverkaufs? Die nächsten Tage werden richtungsweisend.Rheinmetall - Steht die Rüstungsaktie vor dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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