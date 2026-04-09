© Foto: Helmut Fricke/dpaUniCredit sieht bei der Commerzbank heikle Integrationsrisiken. Drohen mit dem Übernahmeangebot nun Know-how-Verlust und verunsicherte Kunden?Die italienische Bank UniCredit erklärte, die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Integration mit der Commerzbank könne dazu führen, dass Mitarbeiter mit "fundamentalem institutionellem Wissen" das Unternehmen verlassen, wie Reuters berichtet. Dies könnte potenziell zu Kundenverlusten für beide Kreditinstitute führen. UniCredit, die fast 30 Prozent der Commerzbank hält, gab letzten Monat ein Übernahmeangebot in Höhe von knapp 35 Milliarden Euro (41 Milliarden US-Dollar) bekannt, das ausschließlich aus Aktien des Konkurrenten besteht. Damals erklärte …Den vollständigen Artikel lesen
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