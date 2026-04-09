Original-Research: PAL Next AG - von Montega AG



09.04.2026 / 14:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu PAL Next AG Unternehmen: PAL Next AG ISIN: DE000A12UPJ7 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 09.04.2026 Kursziel: 1,00 EUR (zuvor: 1,20 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Strategische Transformation zur Beteiligungsholding im Fokus



Die PAL Next AG hat ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2025 vorgelegt. Nach dem planmäßigen 'Release-Jahr' bereitet das Management nun eine strategische Neuausrichtung vor: die Transformation hin zu einer breiter aufgestellten Beteiligungsgesellschaft über den Kreativbereich hinaus.



Umsatz-Guidance am oberen Ende getroffen: Mit einem Konzernumsatz von 23,0 Mio. EUR (Vj. 4,2 Mio. EUR) erreichte PAL Next das obere Ende der im Herbst konkretisierten Prognosespanne (21,0 bis 23,0 Mio. EUR). Die Gesamtleistung stieg auf 27,2 Mio. EUR und übertraf damit die Zielmarke von 24,0 Mio. EUR. Wesentliche Treiber waren die erfolgreichen Fertigstellungen von Produktionen wie DER TIGER und NO HIT WONDER.



Ergebnis durch planmäßige Abschreibungen geprägt: Das operative Ergebnis (EBIT) lag mit -0,9 Mio. EUR innerhalb der am 21.10.2025 angepassten Guidance-Range (-0,55 bis -1,25 Mio. EUR). Ursächlich hierfür waren primär leistungsgerechte Abschreibungen auf das Filmvermögen, die im Zuge der planmäßigen Fertigstellung der Produktionen auf 23,9 Mio. EUR anstiegen und damit den Vorjahreswert (2,0 Mio. EUR) deutlich überstiegen. Diese spiegeln jedoch lediglich die planmäßige Wertrealisierung der in den Vorjahren aktivierten Produktionskosten wider.



Stabilisierung der Bilanzstruktur durch Kapitalmaßnahmen: Ein wesentlicher Aspekt des Berichts ist die deutliche Stärkung der Eigenkapitalbasis. Durch die nahezu vollständige Wandlung der 2023 begebenen Wandelanleihe (Volumen: 8,0 Mio. EUR) sowie eine Sachkapitalerhöhung konnte das negative Konzerneigenkapital des Vorjahres (-0,8 Mio. EUR) bereinigt werden. Zum 31.12.2025 belief sich das Konzerneigenkapital auf 7,0 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 11,8% entspricht (Vj.: -1,1%). Trotz planmäßiger Abwertungen auf Beteiligungswerte im Einzelabschluss der Holding verfügt das Unternehmen durch die Entlastung der Passivseite über eine solidere Basis für künftige Akquisitionen.



Ausblick 2026 markiert zyklisches Übergangsjahr: Für das laufende Geschäftsjahr 2026 prognostiziert das Management einen Umsatz zwischen 6,0 und 9,0 Mio. EUR bei einem EBIT von -3,7 bis -2,5 Mio. EUR. Die Guidance verdeutlicht die typische Volatilität des projektbasierten Content-Geschäfts: Nach dem Release-starken Vorjahr befinden sich neue Produktionen aktuell in der Aufbauphase, deren Ertragspotenziale erst in Folgeperioden realisiert werden. Zudem spiegelt die Prognose die Kosten für den Aufbau der Holding-Strukturen wider, die künftig die Steuerung der Beteiligungen PANTALEON Films und Storybook Studios sowie potenzieller Neuzugänge übernehmen werden.



Fazit: PAL Next hat das Geschäftsjahr 2025 genutzt, um die Bilanz zu bereinigen und die Neuausrichtung vorzubereiten. Eine Beurteilung der Neuausrichtung zur Beteiligungsholding ist u.E. erst dann möglich, wenn konkrete Zielgesellschaften sowie deren jeweilige Bewertungen und Kaufpreise kommuniziert werden. Wir bestätigen unser 'Halten'-Rating bei einem neuen Kursziel von 1,00 EUR.







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