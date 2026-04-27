In der Rubrik "Umfirmierungen" hat die im März 2015 als Pantaleon Entertainment gestartete Münchner Filmfirma bald so etwas wie einen Stammplatz. Nach der 2017 erfolgten Umbenennung in Pantaflix und dem 2024 umgesetzten Neustart als PAL Next AG steht das Unternehmen vor einer neuerlichen Umfirmierung in "Standard Capital Partners AG". Einen entsprechenden Antrag setzt Großaktionär BlackMars Capital jedenfalls auf die Agenda der Hauptversammlung am 18. Mai 2026. Hintergrund: Aus PAL Next soll eine Beteiligungsgesellschaft mit einer breiteren Ausrichtung als das bisherige auf Filmgeschäft werden. Konkrete Engagements befinden sich gerade in der Evaluierungsphase. Dem Aktienchart tut der Zickzack-Kurs bislang indes weniger gut....Den vollständigen Artikel lesen ...
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