Zwei Personalentscheidungen, zwei wichtige Baustellen, eine klare Stoßrichtung: Die Allianz stellt sich bei Allianz Partners und Allianz Direct personell neu auf. Für Anleger bleibt die Lage attraktiv - auch mit Blick auf das verbesserte Chartbild des DAX-Schwergewichts und Dividendenlieblings.Die Allianz hat personelle Veränderungen in zwei zentralen Wachstumsbereichen bekannt gegeben. Betroffen sind die Führungsteams von Allianz Partners und Allianz Direct. Mit den Neubesetzungen will der Versicherungsriese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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