EQS-News: PUMA SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
09.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PUMA SE
|PUMA Way 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|E-Mail:
|hauptversammlung@puma.com
|Internet:
|https://about.puma.com/de/investor-relations/hauptversammlung
|ISIN:
|DE0006969603
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2306034 09.04.2026 CET/CEST