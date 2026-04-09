EQS-News: LANXESS Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
09.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LANXESS Aktiengesellschaft
|Kennedyplatz 1
|50569 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49 221 88850
|E-Mail:
|lanxess-info@lanxess.com
|Internet:
|https://www.lanxess.com
|ISIN:
|DE0005470405
|WKN:
|547040
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2306030 09.04.2026 CET/CEST