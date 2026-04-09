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Commerzbank lädt zur Hauptversammlung am 20. Mai 2026 ein



09.04.2026 / 15:26 CET/CEST

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Entscheidung über Dividendenvorschlag in Höhe von 1,10 Euro pro Aktie und Abstimmung zur Ermächtigung für weitere Aktienrückkäufe auf Tagesordnung

Präsenzveranstaltung im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden Die Commerzbank AG hat heute die Einladung zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 20. Mai 2026, veröffentlicht. Das Aktionärstreffen wird in diesem Jahr erneut als Präsenzveranstaltung abgehalten. Die Hauptversammlung wird um 10.00 Uhr (MESZ) im RheinMain CongressCenter, Friedrich-Ebert-Allee 1, 65185 Wiesbaden, beginnen. Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzbank, Jens Weidmann, sowie die Rede der Vorstandsvorsitzenden, Bettina Orlopp, werden von 10.00 Uhr an unter www.commerzbank.de/hv öffentlich übertragen. Angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre können die gesamte Hauptversammlung ab 10.00 Uhr live im InvestorPortal unter www.commerzbank.de/hv verfolgen. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind Aktionärinnen und Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ende des 13. Mai 2026 angemeldet haben und für den Stichtag am 28. April 2026 einen Anteilsbesitz nachweisen können. Der vollständige Text der Einladung zur Hauptversammlung 2026 einschließlich der Tagesordnung und der Erläuterungen zu den einzelnen Punkten ist unter www.commerzbank.de/hv einsehbar. Auf dieser Seite findet sich zudem der mit der Einladung veröffentlichte Brief des Aufsichtsratsvorsitzenden an die Aktionärinnen und Aktionäre. Aus der Tagesordnung hervorzuheben sind folgende Punkte: Verwendung des Bilanzgewinns (TOP 2)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn aus dem Geschäftsjahr 2025 zur Ausschüttung einer Dividende von 1,10 Euro (2024: 0,65 Euro) je dividendenberechtigter Stückaktie (insgesamt rund 1,2 Mrd. Euro) zu verwenden. Zusammen mit den zwei bereits abgeschlossenen Aktienrückkäufen im Volumen von insgesamt rund 1,5 Mrd. Euro, die die Bank zwischen September 2025 und März 2026 durchgeführt hat, gibt die Commerzbank damit für das Geschäftsjahr 2025 in Summe rund 2,7 Mrd. Euro an ihre Aktionärinnen und Aktionäre zurück. Dies entspricht dem gesamten Nettoergebnis vor Abzug der Restrukturierungsaufwendungen sowie nach Abzug der Additional-Tier-1-(AT-1-)Kuponzahlungen. Ermächtigungen zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien (TOP 7 und TOP 8)

Die Commerzbank strebt an, die Kapitalrückgabe an ihre Aktionärinnen und Aktionäre auch in Zukunft über eine Kombination aus Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen durchzuführen. Die Rückkaufermächtigung der letztjährigen Hauptversammlung hat sie mit den Aktienrückkäufen für das Geschäftsjahr 2025 bereits teilweise ausgeübt. Daher soll die Bank erneut ermächtigt werden, eigene Aktien in einem Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben. Der Erwerb der Aktien soll dabei wie in der Vergangenheit über die Börse oder über multilaterale Handelssysteme vorgenommen werden können.

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