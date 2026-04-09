EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Die Commerzbank AG hat heute die Einladung zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 20. Mai 2026, veröffentlicht. Das Aktionärstreffen wird in diesem Jahr erneut als Präsenzveranstaltung abgehalten. Die Hauptversammlung wird um 10.00 Uhr (MESZ) im RheinMain CongressCenter, Friedrich-Ebert-Allee 1, 65185 Wiesbaden, beginnen.
Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzbank, Jens Weidmann, sowie die Rede der Vorstandsvorsitzenden, Bettina Orlopp, werden von 10.00 Uhr an unter www.commerzbank.de/hv öffentlich übertragen. Angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre können die gesamte Hauptversammlung ab 10.00 Uhr live im InvestorPortal unter www.commerzbank.de/hv verfolgen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind Aktionärinnen und Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ende des 13. Mai 2026 angemeldet haben und für den Stichtag am 28. April 2026 einen Anteilsbesitz nachweisen können.
Der vollständige Text der Einladung zur Hauptversammlung 2026 einschließlich der Tagesordnung und der Erläuterungen zu den einzelnen Punkten ist unter www.commerzbank.de/hv einsehbar. Auf dieser Seite findet sich zudem der mit der Einladung veröffentlichte Brief des Aufsichtsratsvorsitzenden an die Aktionärinnen und Aktionäre.
Aus der Tagesordnung hervorzuheben sind folgende Punkte:
Verwendung des Bilanzgewinns (TOP 2)
Ermächtigungen zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien (TOP 7 und TOP 8)
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09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2305760 09.04.2026 CET/CEST