As from April 10, 2026, TF Bank AB will change issuer name/issuer code/symbol.
Company name is Avarda Bank AB.
Old issuer name: TF Bank AB
New issuer name: Avarda Bank AB
New issuer code: AVARDA
Old symbol: TFBANK
New symbol: AVARDA
ISIN code: SE0025666969
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, 46 8 405 7280
