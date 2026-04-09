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InnoTec TSS AG gibt vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt



09.04.2026 / 15:39 CET/CEST

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Die InnoTec TSS AG hat nach dem derzeitigen Stand der Aufstellung des Konzernabschlusses im Geschäftsjahr 2025 ein operatives Ergebnis (EBIT) von 8,4 Euro (Vorjahr 8,6 Mio. Euro) erzielt. Der Konzernumsatz liegt bei 119,8 Mio. Euro (Vorjahr 113,7 Mio. Euro).

Die vorgenannten Ergebnis- und Umsatzangaben für das Geschäftsjahr 2025 sind vorläufig. Die endgültigen und testierten Geschäftszahlen, die von den vorstehenden Ergebnis- und Umsatzangaben für das das Geschäftsjahr 2025 abweichen können, werden mit dem Geschäftsbericht 2025 am 30. April 2026 unter www.innotectss.de veröffentlicht.





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