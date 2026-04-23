EQS-News: InnoTec TSS AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

InnoTec TSS Gruppe 2025



23.04.2026 / 19:07 CET/CEST

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Der InnoTec TSS-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 119,75 Mio. Euro (Vorjahr 113,73 Mio. Euro).

Das Geschäftsfeld Türsysteme erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 86,35 Mio. Euro gegenüber 82,20 Mio. Euro im Vorjahr.

Das Geschäftsfeld Bauspezialwerte erreichte einen Umsatz in Höhe von 33,40 Mio. Euro gegenüber 31,52 Mio. Euro im Vorjahr.

Das Konzern EBIT belief sich auf 8,37 Mio. Euro (Vorjahr 8,60 Mio. Euro). Die EBIT-Marge betrug 6,98 % (Vorjahr 7,56 %).

Der Jahresüberschuss in der AG belief sich auf 5,79 Mio. Euro (Vorjahr 6,34 Mio. Euro).

Die am 09. April 2026 veröffentlichten ungeprüften Zahlen haben sich damit bestätigt.

Vorstand und Aufsichtsrat der InnoTec TSS AG haben in der heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen, der Hauptversammlung am 26. Juni 2026 eine Dividende in Höhe von 0,40 Euro (Vorjahr 0,40 Euro) je Stückaktie zur Ausschüttung vorzuschlagen.

Der vollständige Geschäftsbericht wird am 30. April 2026 veröffentlicht.



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