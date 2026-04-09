Bei den Stellantis-Marken Opel und Peugeot kommt es aktuell zu sehr langen Wartezeiten für Elektromodelle mit Long-Range-Konfiguration, also mit besonders hoher Reichweite. Betroffen sind die entsprechenden Varianten des Opel Grandland sowie Peugeot e-3008 und e-5008. "Bei uns wurden die Auslieferungen auf das erste oder zweite Quartal 2027 verschoben", berichtet ein Stellantis-Händler gegenüber der "Automobilwoche". Und andere Händler erhielten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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