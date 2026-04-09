Auf dem US-Markt haben Elektroautos derzeit einen schweren Stand. US-Präsident Donald Trump hatte Subventionen für elektrische Antriebe gestrichen und Abgasregeln geändert. Das ließ die Nachfrage einbrechen. Ergebnis: BMW verkaufte in den USA im Jahresvergleich 3,9 Prozent weniger Autos. Und dennoch: Mit dem Roll-out der Modellreihe "Neue Klasse" hat BMW gute Karten, den Abwärtstrend im wichtigsten Automarkt der Welt, in China, zu stoppen.84.231 Autos verkaufte BMW im Jahr 2025 in den USA. Das gab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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