Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 09.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Research Capital bestätigt $3,00 Kursziel - FUTR zündet die nächste Stufe: Vom Fintech zur globalen Finanzplattform
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JBPS | ISIN: CA3208901064 | Ticker-Symbol: FMG
Tradegate
09.04.26 | 11:38
0,320 Euro
+3,73 % +0,012
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
FIRST MINING GOLD CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRST MINING GOLD CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,3040,31817:18
0,3040,32016:35
axinocapital.de
09.04.2026 16:29 Uhr
196 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Gold bleibt unverzichtbar: Staaten setzen wieder auf echte Reserven statt Papiergeld

Anzeige / Werbung

China kauft weiter tonnenweise, Frankreich holt seine Reserven heim und selbst die Türkei verkauft gar nicht wirklich. Hinter den Kulissen zeigt sich: Papiergeld verliert an Bedeutung, während physisches Gold wieder zum Maßstab wird.

China kauft weiter tonnenweise, Frankreich holt seine Reserven heim und selbst die Türkei verkauft gar nicht wirklich. Hinter den Kulissen zeigt sich: Papiergeld verliert an Bedeutung, während physisches Gold wieder zum Maßstab wird.

China baut systematisch Vertrauen auf

Die People's Bank of China hat im März erneut 5 Tonnen Gold gekauft. Damit setzt sich eine Serie von inzwischen 17 Monaten kontinuierlicher Käufe fort. Die Reserven belaufen sich nun auf 2.313 Tonnen. Krishan Gopaul vom World Gold Council erklärt: "Dies ist die größte monatliche Aufstockung seit Februar 2025." China nutzt Gold gezielt, um das Vertrauen in den Yuan zu stärken und seine Rolle im internationalen Währungssystem auszubauen. Gold fungiert dabei als strategische Absicherung. Anders als Währungen oder Staatsanleihen ist es ein physischer Vermögenswert ohne Gegenparteirisiko. Gerade in einem Umfeld wachsender geopolitischer Spannungen gewinnt dieser Aspekt zunehmend an Bedeutung. Offiziell meldet Peking damit 2.313 Tonnen, doch am Markt wird seit längerem vermutet, dass die tatsächlichen Bestände deutlich höher liegen. In Analystenkreisen kursieren Schätzungen von rund 5.000 Tonnen und damit mehr als dem Doppelten der offiziellen Angaben.

Vergleich der Goldreserven-Käufe und Verkäufe von Zentralbanken nach Ländern Quelle: Visual Capitalist / World Gold Council

Frankreich sichert Kontrolle über seine Reserven

Parallel dazu hat Frankreich einen entscheidenden Schritt vollzogen. Die Banque de France hat 129 Tonnen Gold aus den USA veräußert und durch standardisierte Barren in Europa ersetzt. Gleichzeitig wurden die Bestände vollständig ins eigene Land überführt. Offiziell diente dieser Schritt der Qualitätsanpassung. Doch die vollständige Kontrolle über physisches Gold im Inland sendet ein deutliches Signal. Ein anonymer Zentralbankvertreter erklärte laut Reuters: "Wir haben unser Gold zurückgeholt, um es als sicheren Hafen im eigenen Land zu halten." Diese Aussage verdeutlicht den Kern der Entwicklung: Es geht nicht nur um Besitz, sondern um Zugriff.

Goldpreis-Chart in USD

Türkei nutzt Gold, verkauft es aber nicht wirklich

Ein gutes Beispiel ist die Türkei. Dort wurde gemeldet, dass innerhalb kurzer Zeit große Mengen Gold "verkauft" wurden. Tatsächlich handelte es sich jedoch überwiegend nicht um physische Verkäufe, sondern um sogenannte Gold-Leasinggeschäfte und Währungsswaps. Die Zentralbank hat dabei Gold als Sicherheit genutzt, um Liquidität zu erhalten und die stark unter Druck geratene Lira zu stabilisieren. Hintergrund waren neben geopolitischen Spannungen auch innenpolitische Ereignisse, die zu einem deutlichen Wertverlust der Währung führten. Entscheidend ist: Dieses Gold ist nicht dauerhaft weg, es dürfte später wieder zurückgekauft werden, möglicherweise zu höheren Preisen.

Gold wird wieder strategische Staatsreserve

Die parallelen Entwicklungen zeigen einen klaren Trend. Gold wird von Zentralbanken nicht mehr nur als passive Reserve gehalten, sondern aktiv in strategische Überlegungen eingebunden. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben das Vertrauen in bestehende Finanzstrukturen erschüttert. Eingefrorene Währungsreserven und zunehmende geopolitische Spannungen haben Risiken sichtbar gemacht, die zuvor als theoretisch galten. Gold bietet hier einen entscheidenden Vorteil. Es ist unabhängig, physisch verfügbar und weltweit akzeptiert. Laut World Gold Council planen inzwischen 68 Prozent der Zentralbanken, ihre Goldreserven im eigenen Land zu lagern.

Diese Entwicklung könnte den Goldmarkt zusätzlich antreiben. Wenn immer mehr Staaten physisches Gold akkumulieren und gleichzeitig weniger bereit sind, Bestände aus der Hand zu geben, verknappt sich das verfügbare Angebot am Markt. In der Folge rückt auch die Angebotsseite stärker in den Fokus. Denn wenn Zentralbanken weltweit weiter zukaufen, muss dieses Gold irgendwoher kommen. Neue Förderung wird damit zunehmend wichtiger. Genau hier könnten Goldproduzenten besonders profitieren: Steigende Preise, strategische Nachfrage und ein strukturell enger werdender Markt schaffen ein Umfeld, in dem Minengesellschaften überproportional gewinnen könnten.

AXINO Mining Forum in Stuttgart

Die Rohstoffbranche trifft sich und du kannst dabei sein.
Erlebe fundierte Einblicke in aktuelle Entwicklungen rund um Gold, Silber, Kupfer und die Kritische Rohstoffe. Das erwartet dich:

-Hochkarätige Expertenvorträge
-Austausch mit Branchenentscheidern
-Einblicke in Trends und Strategien
-Attraktive Aktionen vor Ort

Triff Branchenvertreter, höre Expertenvorträge und lerne spannende Goldunternehmen kennen - darunter First Mining Gold als Developer, Sonoro Gold als Explorer und angehender Produzent, Cerrado Gold als Produzent sowie Lahontan Gold als Developer und Explorer. Vor Ort hast du außerdem die Möglichkeit, direkt mit dem Management dieser Unternehmen ins Gespräch zu kommen.

Sichere dir jetzt dein kostenloses Ticket für die Invest Messe
Registrierung mit dem Code: 26AXINOMININGFORUM

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA3208901064,CA83571A1021,CA1567881018,CA50732M1014

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.