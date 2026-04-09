Gold bleibt unverzichtbar: Staaten setzen wieder auf echte Reserven statt Papiergeld

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China kauft weiter tonnenweise, Frankreich holt seine Reserven heim und selbst die Türkei verkauft gar nicht wirklich. Hinter den Kulissen zeigt sich: Papiergeld verliert an Bedeutung, während physisches Gold wieder zum Maßstab wird.

China kauft weiter tonnenweise, Frankreich holt seine Reserven heim und selbst die Türkei verkauft gar nicht wirklich. Hinter den Kulissen zeigt sich: Papiergeld verliert an Bedeutung, während physisches Gold wieder zum Maßstab wird.

China baut systematisch Vertrauen auf

Die People's Bank of China hat im März erneut 5 Tonnen Gold gekauft. Damit setzt sich eine Serie von inzwischen 17 Monaten kontinuierlicher Käufe fort. Die Reserven belaufen sich nun auf 2.313 Tonnen. Krishan Gopaul vom World Gold Council erklärt: "Dies ist die größte monatliche Aufstockung seit Februar 2025." China nutzt Gold gezielt, um das Vertrauen in den Yuan zu stärken und seine Rolle im internationalen Währungssystem auszubauen. Gold fungiert dabei als strategische Absicherung. Anders als Währungen oder Staatsanleihen ist es ein physischer Vermögenswert ohne Gegenparteirisiko. Gerade in einem Umfeld wachsender geopolitischer Spannungen gewinnt dieser Aspekt zunehmend an Bedeutung. Offiziell meldet Peking damit 2.313 Tonnen, doch am Markt wird seit längerem vermutet, dass die tatsächlichen Bestände deutlich höher liegen. In Analystenkreisen kursieren Schätzungen von rund 5.000 Tonnen und damit mehr als dem Doppelten der offiziellen Angaben.