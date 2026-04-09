Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA29286M1059 enGene Therapeutics Inc. 09.04.2026 CA29286X1015 enGene Therapeutics Inc. 10.04.2026 Tausch 1:1
US78396V2088 SCWorx Corp. 09.04.2026 US78396V3078 SCWorx Corp. 10.04.2026 Tausch 15:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA29286M1059 enGene Therapeutics Inc. 09.04.2026 CA29286X1015 enGene Therapeutics Inc. 10.04.2026 Tausch 1:1
US78396V2088 SCWorx Corp. 09.04.2026 US78396V3078 SCWorx Corp. 10.04.2026 Tausch 15:1
