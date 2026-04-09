Zürich - ServiceNow, der AI Control Tower für die geschäftliche Neuerfindung, hat heute bekannt gegeben, dass sein gesamtes Produktportfolio künftig KI-gestützt sein wird. Jedes ServiceNow-Produkt umfasst nun integrierte KI, Datenvernetzung, Workflow-Automatisierung, Sicherheit und Governance. Diese Weiterentwicklung ermöglicht es Unternehmen, ihre KI-Initiativen schneller voranzutreiben und den maximalen Nutzen aus KI zu ziehen. Dafür werden alle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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