Unternehmen stellen auf plattformbasierte, Compliance-fähige Modelle mit integrierter KI und upgrade-sicheren Architekturen um, so der ISG Provider Lens-Bericht

Unternehmen in Europa konsolidieren Funktionen rund um die ServiceNow-Plattform und integrieren diese in Kernsysteme, um kohärente Betriebsmodelle zu etablieren, die den Einsatz von KI unterstützen. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem globalen, auf KI spezialisierten Technologie- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der Bericht 2026 ISG Provider Lens ServiceNow Ecosystem Partners für Europa kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen aufgrund regulatorischer Anforderungen, Bedenken hinsichtlich der Datenhoheit und der Notwendigkeit einer skalierbaren, auditfähigen KI-Integration von isolierten ServiceNow-Implementierungen hin zu einer plattformweiten Einführung übergehen.

"ServiceNow entwickelt sich bei vielen europäischen Unternehmen zum Rückgrat des Geschäftsbetriebs", sagte Dr. Matthias Paletta, Direktor bei ISG. "Unternehmen transformieren ServiceNow, indem sie KI in Arbeitsabläufe einbetten, müssen dabei aber auch eine strenge Aufsicht, Compliance und Geschäftsergebnisse sicherstellen."

Unternehmen in Europa legen beim Aufbau von ServiceNow-Umgebungen Wert auf Souveränität und integrieren standortgebundene Datenverarbeitung, strenge Kontrollmaßnahmen und lückenlose Rückverfolgbarkeit in ihre Architekturen. Zunehmend bevorzugen sie Lösungen, die unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorschriften entwickelt wurden, insbesondere in risikoreichen Umgebungen oder dort, wo die internen Kapazitäten begrenzt sind. Als Reaktion darauf betrachten Anbieter die Integration von KI in Arbeitsabläufe als Grundfunktion und integrieren gleichzeitig zentralisierte Kontrollen sowie klar definierte Richtlinienrahmen.

Viele Unternehmen in der Region setzen branchenspezifische Lösungen ein, die auf Sektoren wie Banken, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Fertigung und den öffentlichen Sektor zugeschnitten sind. Diese Lösungen umfassen vorkonfigurierte Datenmodelle und standardisierte Prozessrahmen, die die Implementierungszeit verkürzen und den Bedarf an Prozessneugestaltung begrenzen. Dieser Ansatz unterstützt einen konsistenteren Betrieb und trägt dazu bei, die Amortisationszeit über verschiedene Geschäftsfunktionen hinweg zu verkürzen.

In Europa entwickeln sich Beratungs- und Implementierungsansätze weiter, wobei der Fokus zunehmend auf strukturierter Planung und standardisierter Bereitstellung liegt. Unternehmen legen größeren Wert auf frühzeitige Designentscheidungen, um eine reibungslosere Einführung neuer Funktionen zu gewährleisten. Branchenspezifische Blaupausen helfen ihnen, Initiativen schneller zu bewerten und zu genehmigen, insbesondere in vorsichtigen Umgebungen. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Plattformanbietern, Partnerteams und Unternehmensakteuren hilft Unternehmen, neue Funktionen frühzeitig zu testen, Anwendungsfälle zu validieren und sie in den Betrieb einzuführen, ohne bestehende Systeme zu stören.

"In Europa erfordern ServiceNow-Projekte eine strukturierte Plattformstrategie für ein solides Vorabdesign, eine schnelle Bereitstellung und eine solide Governance", so Ashwin Gaidhani, Hauptautor des Berichts. "Unternehmen profitieren von einer konsistenten Umsetzung durch Anbieter, die standardisierte Bereitstellungsmodelle nutzen und eng mit den Kunden zusammenarbeiten."

Der Bericht beleuchtet zudem weitere Trends, darunter das wachsende Interesse an Funktionen für das Kundenservice-Management und die steigende Nachfrage nach Konfigurations-, Preis- und Angebotsfunktionen in komplexen Fertigungsumgebungen.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen im Zusammenhang mit ServiceNow, denen sich Unternehmen in Europa gegenübersehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points-Briefing hier.

Der Bericht bewertet die Fähigkeiten von 40 Anbietern in drei Quadranten: ServiceNow-Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen (Professional Services), ServiceNow-Managed Services und Innovation auf ServiceNow.

Der Bericht nennt Accenture, Capgemini, Cognizant, Deloitte, DXC Technology, Fujitsu, HCLTech, Infosys, TCS, T-Systems/OS und Wipro als "Leaders" in allen drei Quadranten. Atos, LTM und Tech Mahindra werden jeweils in zwei Quadranten als "Leaders" genannt. Der Bericht nennt agineo, Inetum, NTT DATA und Plat4mation jeweils in einem Quadranten als "Leaders".

Darüber hinaus werden Brillio, Hexaware, Inetum und Tech Mahindra in jeweils einem Quadranten als "Rising Stars" genannt Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Im Bereich Kundenerfahrung wird HCLTech unter den ServiceNow-Ökosystem-Anbietern zum globalen ISG CX Star Performer für 2026 ernannt. HCLTech erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des ISG-Star-of-Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Business-Services-Branche.

Maßgeschneiderte Versionen des Berichts sind bei Atos, Brillio, DXC Technology, Inetum und T-Systems erhältlich.

Der Bericht "2026 ISG Provider Lens ServiceNow Ecosystem Partners" für Europa ist für Abonnenten oder als Einmalkauf auf dieser Webseite verfügbar.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologie- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der weltweit 100 führenden Unternehmen, ist ISG ein langjähriger Marktführer im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front beim Einsatz von KI, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und -analysen, seine fundierten Kenntnisse und die Steuerung von Anbieter-Ökosystemen sowie für die Expertise seiner weltweit 1.500 Fachleute, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

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