Energiekonzern RWE hat die nach eigenen Angaben erste Windturbine weltweit auf dem Meer installiert, die über CO2-freundlichen Stahl und recycelbaren Rotorblätter verfügt. Die Hälfte der geplanten Anlagen soll die nachhaltigen Komponenten erhalten. Die Essener RWE installiert im dänischen Offshore-Windpark Thor Windkraftanlagen mit niedrigem CO2-Fussabdruck. Wie das Unternehmen mitteilte, dreht es sich um die weltweit ersten Windturbinen mit Türmen aus kohlenstoffärmeren Stahl und recycelbaren Rotorblättern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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