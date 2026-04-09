Das neue Angebot bietet ein strategisches Rahmenwerk und spezifische Lösungen, mit denen Marken ungenutzte Wachstumschancen identifizieren und nutzen können

NIQ (NYSE: NIQ), ein Weltmarktführer im Bereich Verbraucherinformationen, kündigt die Einführung von NIQ Growth Pathways an, einem Analyse- und Informationsangebot der nächsten Generation, das die traditionelle Marktforschung modernisiert und Führungskräften sowie Marketingfachleuten einen klareren und strukturierten Weg für das Kategorie- und Markenwachstum aufzeigt. Durch die Integration qualitativer und quantitativer Analysen mit den branchenführenden Performance-Daten von NIQ bietet Growth Pathways einen vernetzten Überblick darüber, wie Verbraucher denken, fühlen und handeln.

In der sich wandelnden Verbraucherlandschaft von heute, in der das weltweite CPG-Volumenwachstum bei unter 1 pro Jahr stagniert, benötigen Markenverantwortliche Klarheit darüber, wo sie Nachfrage generieren können, welche Chancen besonders wichtig sind und wie sie ihre Ressourcen einsetzen müssen, um die Marktdurchdringung zu beschleunigen und die Markenpräferenz zu stärken. Traditionelle Strategien erfüllen die Anforderungen des aktuellen Umfelds nicht mehr, da sich das Verbraucherverhalten weiterentwickelt und die Marktdynamik immer komplexer wird.

NIQs Growth Pathways erstellt einen speziell auf Ihre Marke und Ihren Marktkontext zugeschnittenen, wachstumsrelevanten Fahrplan, indem Ihre aktuelle Performance-Realität Ihre tatsächliche Verkaufsleistung mit Verbrauchererkenntnissen und zukünftigen Leistungsprognosen verknüpft wird. So wird ein schneller und umsetzbarer Fahrplan zur Erzielung von Marktwachstum geschaffen. Schnelle, KI-gestützte qualitative Analysen in großem Maßstab decken die realen, gelebten "Jobs to Be Done" und den Verhaltenskonttext auf, die hinter der Wahl von Kategorie und Marke stehen. Damit wird ein genauer Ausgangspunkt für die Dimensionierung und Priorisierung der hochwertigen strategischen Bereiche festgelegt, in denen Ihre Marke das "Right-to-Play" hat. All dies mündet in einem strategischen Playbook für das Wachstum der Kategorie, der Marke oder von beidem.

"Wenn Marken den Blick über den Tellerrand hinaus wagen und alle Optionen berücksichtigen, die Verbraucher tatsächlich in Betracht ziehen und die über Ihre Kategorie hinausgehen, eröffnen sich neue Wachstumschancen", so Stacy Bereck, NIQ Global Practice Leader. "Growth Pathways hilft Teams, Chancen in Bereichen zu erkennen, die sie zuvor möglicherweise noch nicht ausgelotet haben, was neue Denkansätze in Bezug auf Wachstum fördert. Wenn Marken innovativ sind und neue Wege beschreiten, können sie der gesamten Kategorien einen Impuls geben."

Die Einführung von Growth Pathways ist Ausdruck der kontinuierlichen Transformation von NIQ und seines Engagements für die Bereitstellung von KI-gestützten, auf offenen Daten basierenden und kundenzentrierten Lösungen. Mit über 23.000 Kunden in mehr als 90 Ländern, einer Abdeckung von 22,2 Millionen Geschäften, 220 Millionen Produktkategorien und Kollaborationsprogrammen mit mehr als 50 Händlern weltweit arbeitet NIQ kontinuierlich am Aufbau eines schnelleren, intelligenteren und stärker vernetzten Ökosystems für Marktinformationen mit dem Ziel, Führungskräfte mit prädiktiven Erkenntnissen zu unterstützen, die das Wachstum auf dem globalen Markplatz vorantreiben.

"Unternehmen müssen heute mehr denn je auf wenigere, dafür aber größere Branding-Maßnahmen setzen, um zu wachsen, und diese Maßnahmen müssen verbraucherorientiert, evidenzbasiert und skalierbar sein", so Gillian O'Sullivan, NIQ Global Sub-Practice Leader. "Growth Pathways greift auf bewährte Marketingmethoden zurück und wendet diese in einem strukturierten, wissenschaftlichen KPI-Rahmen an, um den richtigen Weg zu einem bedeutenden und nachhaltigen Markenwachstum zu ermitteln."

Um mehr über NIQ Growth Pathways zu erfahren oder eine Demo anzufordern, klicken Sie bitte hier.

FAQs

1. Was ist NIQ Growth Pathways?

NIQ Growth Pathways ist eine KI-gestützte Lösung für Verbrauchererkenntnisse und -analysen, die Marken hilft, neue Wachstumsquellen zu identifizieren, zu priorisieren und zu aktivieren. Sie kombiniert Verbraucherforschung, Messdaten aus dem Einzelhandel und fortschrittliche Analysen, um eine strukturierte Wachstumsstrategie für Marken und Kategorie zu entwickeln.

2. Was macht NIQ Growth Pathways?

NIQ Growth Pathways hilft Unternehmen:

Unerschlossene Wachstumschancen zu identifizieren

Das Verbraucherverhalten zu verstehen (was Verbraucher denken, fühlen und tun)

Bereiche mit hohem Nachfragepotenzial zu priorisieren

Datenbasierte, umsetzbare Wachstumsstrategien zu entwickeln

Es übersetzt komplexe Daten in klare, entscheidungsreife Wachstumspfade.

3. Wie nutzt NIQ Growth Pathways KI?

NIQ Growth Pathways setzt KI ein, um qualitative Analysen zu skalieren und tiefgreifende Einblicke in das Verbraucherverhalten zu gewinnen, einschließlich Motivationen, ungedeckter Bedürfnisse und "Jobs to Be Done". KI beschleunigt die Gewinnung von Erkenntnissen, verbessert die Genauigkeit und ermöglicht die schnellere Identifizierung von Wachstumschancen.

4. Wie unterscheidet sich NIQ Growth Pathways von traditioneller Marktforschung?

Im Gegensatz zur traditionellen Marktforschung bietet NIQ Growth Pathways:

Die Integration qualitativer Erkenntnisse, quantitativer Daten und Vertriebsergebnisse

Das Verknüpfen von bisherigen Ergebnissen mit zukünftigen Wachstumsprognosen

Den Einsatz von KI zur Analyse des Verbraucherverhaltens in großem Maßstab

Die Bereitstellung einer strukturierten, umsetzbaren Wachstumsstrategie anstelle statischer Berichte

5. Welches Problem löst NIQ Growth Pathways für Marken?

NIQ Growth Pathways hilft Marken, das Problem von geringem Wachstum und unklaren Nachfragesignalen in modernen Märkten zu lösen. Angesichts eines weltweiten CPG-Wachstums von unter 1 benötigen Marken bessere Tools, um herauszufinden, wo Wachstumspotenzial besteht, wie sie erfolgreich sein können und welche Investitionen die höchste Rendite erzielen.

6. Für wen eignet sich NIQ Growth Pathways?

NIQ Growth Pathways wurde entwickelt für:

Brand Manager

Führungskräfte im Marketing

Consumer-Insights-Teams

Strategie- und Innovationsteams

Es ist besonders für Organisationen von Nutzen, die umfangreiche, strategische und datengestützte Wachstumsentscheidungen treffen.

7. In welchen Industrien kann NIQ Growth Pathways eingesetzt werden?

NIQ Growth Pathways wurde hauptsächlich für FMCG- und CPG-Unternehmen entwickelt, kann aber in jeder konsumentenorientierten Branche eingesetzt werden, in der es darauf ankommt, Kaufverhalten, Nachfragetreiber und Marktdynamiken zu verstehen.

8. Was sind "Wachstumspfade" in NIQ Growth Pathways?

"Wachstumspfade" sind datengestützte, priorisierte Wege zum Wachstum. Sie basieren auf:

Der aktuellen Marken- und Kategorieperformance

Bedürfnissen und Verhaltensweisen der Verbraucher

Wettbewerbs- und Marktdynamiken

Zukünftigem Wachstumspotenzial

Jeder Pfad entspricht einer strategischen Chance, die eine Marke nutzen kann.

9. Wie identifiziert NIQ Growth Pathways Wachstumschancen?

NIQ Growth Pathways identifiziert Wachstumschancen durch die Kombination von:

Daten zur Einzelhandels- und Vertriebsleistung

Verbraucherforschung (qualitativ und quantitativ)

KI-gestützter Gewinnung von Erkenntnissen

Fortschrittlichen Analysen

So erhält man einen ganzheitlichen Überblick darüber, wo Nachfrage besteht und wo sie ausgebaut werden kann.

10. Wie hilft NIQ Growth Pathways Marken dabei, auch außerhalb ihrer Kategorie zu wachsen?

NIQ Growth Pathways analysiert die gesamte Bandbreite der Verbraucherentscheidungen, nicht nur die innerhalb einer einzelnen Kategorie. Dies hilft Marken, angrenzende Märkte, neue Anwendungsfälle und aufstrebende Marktlücken zu entdecken, in denen sie konkurrieren und wachsen können.

11. Was sind die größten Vorteile von NIQ Growth Pathways?

Zu den Hauptvorteilen gehören:

Identifizierung neuer und bisher ungenutzter Wachstumschancen

Schnellere, KI-gestützte Erkenntnisse

Klare Priorisierung strategischer Investitionen

Ein strukturiertes, wiederholbares Wachstumsrahmenwerk

Harmonisierung von Erkenntnissen, Strategie und Umsetzung

12. Wie ergänzt NIQ Growth Pathways das Leistungsspektrum von NIQ?

NIQ Growth Pathways baut auf der globalen Daten-, KI- und Analyseplattform von NIQ auf, die unter anderem folgende Elemente umfasst:

Messdaten aus dem Einzelhandel und Daten aus Verbraucherpanels

KI-Modellierung und fortschrittliche Analysen

Globale Abdeckung in über 90 Ländern

Einblicke in Konsumausgaben in Höhe von 7,4 Billionen US-Dollar

13. Wann wurde NIQ Growth Pathways eingeführt?

NIQ Growth Pathways wurde am 9. April 2026 als Teil der kontinuierlichen Investitionen von NIQ in KI-gestützte, kundenorientierte Innovationen vorgestellt.

14. Wie erhalten Unternehmen Zugang zu NIQ Growth Pathways?

Unternehmen erhalten Zugang zu NIQ Growth Pathways, indem sie sich an NIQ wenden oder eine Demo anfordern unter www.niq.com.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das das umfassendste und fundierteste Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern bietet und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination eines einzigartigen globalen Datensatzes und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.niq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung zu NIQ Growth Pathways enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zu erwartetem Verbraucherverhalten, Markttrends und Branchenentwicklungen. Diese Aussagen geben aktuelle Erwartungen und Prognosen wieder, die auf verfügbaren Daten, historischen Mustern und verschiedenen Annahmen beruhen. Begriffe wie "erwartet", "geht davon aus", "prognostiziert", "glaubt", "sagt voraus", "plant", "mit Blick in die Zukunft", "deutet darauf hin" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse und sind naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet, darunter Veränderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des technologischen Fortschritts und der Wettbewerbsdynamik. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wir bemühen uns zwar, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen jedoch keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um künftigen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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