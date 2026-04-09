Die US-Börsen haben am heutigen Donnerstag ihre Erholung fortgesetzt - getragen von der Hoffnung, dass die fragile Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran Bestand haben könnte. Der Leitindex der Dow Jones Industrial gewann am Ende 0,6 Prozent. Damit liegt er seit dem Jahresbeginn nun wieder leicht im Plus. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,6 Prozent zu, der Nasdaq 100 stieg um 0,7 Prozent.Die Ölpreise zeigten sich heute volatil. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um vier Prozent auf über 98 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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