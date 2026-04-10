Das weltweit tätige Technologieunternehmen liefert zuverlässige Daten und kontrollierte, KI-gestützte Erkenntnisse, die Finanzinstitute in die Lage versetzen, fundiertere und sicherere Entscheidungen zu treffen.

Experian wurde in der ersten Ausgabe des von Chartis Research veröffentlichten Retail Banking Analytics50 2025 als einer der führenden Anbieter im Bereich Retail-Banking-Analytik ausgezeichnet. Der Bericht stellt führende Unternehmen vor, die Finanzinstitute dabei unterstützen, Analysen zur Untermauerung von Strategie-, Modellierungs- und Markteinführungsentscheidungen zu nutzen. Experian wurde zudem für die Best Overall Strategy und Retail Analytics Governance Framework ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260409999560/de/

Experian has been recognized as one of the top vendors in retail banking analytics in Chartis Research's inaugural Retail Banking Analytics50 2025.

"Experian setzt weiterhin Maßstäbe im Bereich der Analytik für das Privatkundengeschäft", sagte Anish Shah, Research Director bei Chartis Research. "Die cloudnative, KI-gestützte Plattform des Unternehmens ermöglicht eine schnelle, transparente und präzise Risikobewertung was sich in der Platzierung unter den Top 3 im 'Retail Banking Analytics50 2025'-Ranking von Chartis widerspiegelt."

Die grundlegende KI-gestützte Lösung von Experian, die Experian Ascend Platform, vereint fortschrittliche Analysen, zuverlässige Daten und Entscheidungsfunktionen. Die Plattform ermöglicht es Kunden, nahtlos zwischen Datenerkundung, Modellbereitstellung und -überwachung sowie Modell-Governance zu wechseln, um robustere und konforme Analysen zu ermöglichen.

"Seit mehr als 15 Jahren ermöglichen unsere KI-gestützten Lösungen Finanzinstituten weltweit, Daten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Dabei kommen fortschrittliche Analysen und Modellierungen zum Einsatz, um fundiertere Entscheidungen zu treffen und kundenorientierte Angebote auf den Markt zu bringen", sagte Vijay Mehta, Executive Vice President für Global Solutions and Analytics bei Experian. "Diese Auszeichnung unterstreicht unser kontinuierliches Innovationsbestreben, mit dem wir unseren Kunden dabei helfen, Entscheidungsprozesse zu optimieren, die Betrugsbekämpfung zu verstärken und die Einhaltung der sich ständig weiterentwickelnden Datenschutzbestimmungen sicherzustellen."

Weitere Informationen zum "Chartis Retail Banking Analytics50 2025"-Ranking und zu den Preisträgern finden Sie unter: https://www.chartis-research.com/analytics/7947428/retail-banking-analytics50-2025#.

Über Chartis

Chartis Research ist der führende Anbieter von Forschungs- und Analyseergebnissen zum globalen Markt für Risikotechnologie. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsleistung durch ein verbessertes Risikomanagement, eine verbesserte Unternehmensführung und Compliance zu steigern, und unseren Kunden durch fundierte Analysen und Beratung zu nahezu allen Aspekten der Risikotechnologie dabei zu helfen, fundierte Technologie- und Geschäftsentscheidungen zu treffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.chartis-research.com.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten eröffnet. Wir helfen dabei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen all dies mit unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Software. Außerdem unterstützen wir Millionen von Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Märkten tätig, von Finanzdienstleistungen über das Gesundheitswesen, die Automobilbranche, die Agrarwirtschaft und Versicherungen bis hin zu vielen anderen Industriesegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Als Unternehmen des FTSE 100 Index, das an der Londoner Börse (EXPN) notiert ist, beschäftigen wir ein Team von 25.200 Mitarbeitern in 33 Ländern. Unser Firmensitz befindet sich in Dublin, Irland. Erfahren Sie mehr unter experianplc.com.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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