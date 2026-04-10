+45% GAP - UND DAS KÖNNTE ERST DER ANFANG SEIN: FUTR ZÜNDET DIE NEUBEWERTUNG

Anzeige / Werbung
Das war heute kein gewöhnlicher Handelstag. Kein bisschen Momentum. Kein kurzfristiger Pump. Kein Zufall.
Veröffentlicht im Auftrag der The FUTR Corporation (FSE: QA20 | WKN: A4165Y)
Willkommen zurück, Leser,
FUTR ist um 45% nach oben aufgesprungen.
Und wenn Sie glauben, das war der Move…
Dann unterschätzen Sie gerade, was hier wirklich passiert.
Denn das hier ist kein Spike.
Das ist der Beginn einer vollständigen Neubewertung.
Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen
DER MARKT FÄNGT AN ZU VERSTEHEN
Monatelang wurde FUTR bewertet wie:
- ein Microcap-Fintech
- ein spekulativer AI-Play
- ein "vielleicht irgendwann"-Case
Währenddessen hat das Unternehmen:
geliefert. Konsequent. Schritt für Schritt.
Und jetzt passiert das, was immer passiert:
Der Kurs holt die Realität ein.
WARUM DIESE BEWEGUNG ANDERS IST
Nicht jede 45%-Rallye ist gleich.
Die meisten sind:
- newsgetrieben, aber substanzlos
- kurzfristig
- nicht nachhaltig
Diese hier?
Ist aufgebaut auf echten Fundamentaldaten.
DIE KATALYSATOREN - UND WARUM DAS KEIN ZUFALL IST
1. Institutionelle Validierung
Research Capital bestätigt:
KURSZIEL: $3,00 CAD
Von unter $0,30 Levels.
Das bedeutet:
10x bis 15x Upside
Nicht Social Media.
Nicht Spekulation.
Institutionelles Research.
2. Insider kaufen - aggressiv
G. Scott Paterson
ist kein Name, den man ignoriert.
Und er hat nicht einmal gekauft.
Er hat immer wieder gekauft:
- 195.000 Aktien
- 183.500 Aktien
- 60.000 Aktien
- 40.000 Aktien
- weitere Käufe danach
Jetzt:
10+ Millionen Aktien (basic)
13+ Millionen (verwässert)
Das ist kein Trading.
Das ist Überzeugungskapital.
3. Führungswechsel = Skalierungsphase
Alex McDougall übernimmt als CEO.
Das Signal ist eindeutig:
FUTR geht von Aufbau → Skalierung
Und genau hier entstehen Neubewertungen.
4. Das System ist jetzt komplett
FUTR hat nicht nur ein Produkt.
Es hat:
- AI-Agent
- Payments 2.0
- Zero-Party Data
- Token-System
Alles integriert.
Das ist kein Feature.
Das ist eine Plattform.
5. Enterprise-Traktion ist da
Mortgage.
Auto.
Payments.
Echte Deals.
Echte Nutzung.
Echte Skalierung.
Das ist kein Konzept mehr.
DER WAHRE SHIFT: VOM STORY-STOCK ZUM EXECUTION-PLAY
Das ist der wichtigste Punkt.
Früher:
FUTR = Idee
Heute:
FUTR = Umsetzung
Und genau dieser Wechsel sorgt für:
explosive Neubewertungen
WARUM DER GAP SO WICHTIG IST
Solche Moves haben Bedeutung.
1. Neues Kursniveau
Was gestern teuer war…
ist heute der neue Boden.
2. Smart Money ist drin
Ein sauberer 45%-Gap kommt nicht von Retail allein.
Das deutet auf:
- institutionelle Käufe
- strategische Positionierung
- frühe Akkumulation
SO STARTEN MULTI-BAGGER
Das Muster ist immer gleich:
- Akkumulation
- Insider-Käufe
- Produkt validiert
- Erste große Bewegung
- Konsolidierung
- Explosionsphase
Wir haben jetzt gesehen:
- Akkumulation
- Insider-Käufe
- Validierung
- +45% Breakout
Das bedeutet:
Die nächste Phase hat begonnen.
DIE PLATTFORM-THESIS IST NOCH NICHT EINGEPREIST
Der Markt denkt noch:
- Fintech
- AI-App
- Nischenlösung
Realität:
Finanz-Betriebssystem der Zukunft
Mit:
- AI-Agenten
- automatisierten Zahlungen
- datengetriebenen Entscheidungen
- monetarisierter Nutzer-Value
Das ist kein kleiner Markt.
Das ist ein Mega-Theme.
DER TOKEN-HEBEL WIRD UNTERSCHÄTZT
Noch ein Layer, den viele übersehen:
Das Token-Modell.
- Nutzer verdienen
- Unternehmen nutzen
- Daten erzeugen Wert
Das Ergebnis:
geschlossener Wirtschaftskreislauf
Und solche Systeme?
skalieren exponentiell
WARUM DAS TROTZ 45% NOCH FRÜH SEIN KANN
Ja, die Aktie ist gelaufen.
Aber schauen wir die Relation:
- Ziel: $3,00 CAD
- Kurs: unter $0,30 CAD
Das ist immer noch:
mehrfaches Upside
Der Markt hat nicht alles eingepreist.
Er hat angefangen. Mehr nicht.
WAS HEUTE PASSIERT IST
Heute ist etwas Entscheidendes passiert:
Der Markt hat erkannt:
Das funktioniert.
Und wenn diese Erkenntnis kommt?
fließt Kapital.
WAS ALS NÄCHSTES KOMMT
Typischer Ablauf:
- kurzfristige Rücksetzer
- Gewinnmitnahmen
- neue Käufer
Dann:
nächster Move nach oben
SCHLUSSWORT
Aktien steigen nicht ohne Grund um 45%.
Sie steigen, wenn:
sich die Story fundamental verändert hat
Und genau das ist hier passiert:
- neue Führung
- bestätigte Strategie
- Insider-All-in
- funktionierende Plattform
- institutionelle Bestätigung
Das ist kein Hype.
Das ist Recognition.
FAZIT
Der Markt hat seinen ersten Schritt gemacht.
Nicht den letzten.
Und wenn das hier eine echte Neubewertung ist…
Dann war das heute nicht der Move.
Sondern der Start.
ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN
Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.
1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung
Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.
Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:
Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.
Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.
Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.
Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.
Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten
Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.
Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.
Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten
Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.
Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.
Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.
3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze
Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).
3.1 Erklärung zum Insiderhandel
Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.
Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).
Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.
3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss
Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:
Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.
Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.
Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.
Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.
4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme
Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.
Wesentliche Risikohinweise
Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.
Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.
Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.
Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.
Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.
5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung
Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.
Vergütungsdetails
Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.
Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.
Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.
Direkte Beauftragung durch Unternehmen
Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.
Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.
Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.
6. Zukunftsgerichtete Aussage
Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.
Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter
Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.
Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.
Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.
Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.
8. Gesetzliche und regulatorische Verweise
Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:
BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de
EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm
Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca
Schlussbemerkung
Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.
Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.
Medieninhaber und Herausgeber:
Machai Capital Inc.
17565 58 Ave #101, Surrey,
BC V3S 4E3
Verantwortlicher für den Inhalt:
Suneal Sandh
Enthaltene Werte: CA3609521057
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)