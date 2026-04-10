Airbus hat im März 2026 einen deutlichen Auftragsschub verzeichnet. Insgesamt gingen Bestellungen über 331 Maschinen ein, darunter vor allem Modelle der A320- und A321-Neo-Familie. Auch Langstreckenjets wie der A330-900 und A350-900 sowie Frachter vom Typ A350F waren gefragt. Gleichzeitig musste der Konzern Stornierungen für zehn A220-100 verbuchen. Seit Jahresbeginn summieren sich die Bruttoaufträge damit auf 408 Flugzeuge, netto bleiben 398.Zu den wichtigsten Kunden zählen große Airlines: Delta ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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