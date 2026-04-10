Die Zinsen für Festgelder steigen zunehmend und jetzt dreht auch die Consorsbank an der Zinsschraube. Das müssen Sparer jetzt wissen, und so attraktiv sind die Konditionen tatsächlich. Die Festgeldzinsen steigen in Deutschland, da unter anderem erwartet wird, dass die europäische Zentralbank bald den Einlagensatz anhebt. Für Sparer ist das eine attraktive Situation, die es ermöglicht, sich sehr gute Konditionen zu sichern. Nun hat auch die Consorsbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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