Zug - Die Bossard-Gruppe hat einen überraschend guten Start in das neue Jahr 2026 hinter sich. Der Umsatz im ersten Quartal wurde leicht gesteigert. Die Aussichten sind zwar mit Unsicherheit behaftet, es gibt aber auch Anlass für Zuversicht. Konkret stieg der Umsatz von Januar bis März um 0,6 Prozent auf 284,9 Millionen Franken, wie der Spezialist für Verbindungstechnik am Freitag mitteilte. Bereinigt um Währungseinflüsse ergab sich ein «erfreulicher» ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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