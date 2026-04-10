Datum der Anmeldung:
02.04.2026
Aktenzeichen:
B8-42/26
Unternehmen:
Stadtwerke Bramsche GmbH, Bramsche; NaturEnergy Osnabrücker Land GmbH & Co. KG, Osnabrück; Erwerb von Anteilen an und gemeinsamer Kontrolle über die Windpark Ueffeln GmbH & Co. KG, Osnabrück; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Betrieb öffentlich zugänglicher Ladepunkte, Direktvermarktung EEG-Strom, Ladeinfrastruktur, Stromerzeugung, Stromgroßhandel
02.04.2026
Aktenzeichen:
B8-42/26
Unternehmen:
Stadtwerke Bramsche GmbH, Bramsche; NaturEnergy Osnabrücker Land GmbH & Co. KG, Osnabrück; Erwerb von Anteilen an und gemeinsamer Kontrolle über die Windpark Ueffeln GmbH & Co. KG, Osnabrück; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Betrieb öffentlich zugänglicher Ladepunkte, Direktvermarktung EEG-Strom, Ladeinfrastruktur, Stromerzeugung, Stromgroßhandel
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